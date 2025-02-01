«Готов рискнуть»: Испанский жених Ани Лорак признаётся ей в чувствах

Исаак Виджраку и Ани Лорак (Фото: соцсети)
Певица Ани Лорак собирается замуж за испанца Исаака Виджраку. Их отношения продолжаются уже два года, мужчина сделал артистке предложение в сентябре прошлого года.
Теперь он постоянно публично рассказывает о своем счастье и очень романтично признается невесте в любви, сообщает издание StarHit.
По мнению Исаака, сейчас люди стали бояться любить, уверяя себя, что их устраивает одиночество, на самом деле над ними довлеет страх открыть душу другому человеку.
Ани Лорак познакомилась с Исааком Виджраку в Греции, но их отношения начались в Испании, на тренинге по йоге, которые проводил Исаак. Они поняли, что их взгляды на многие вещи совпадают.
Кааролина (настоящее имя певцы - прим. ред.) раньше была замужем за бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, у них растет дочь. Брак распался по причине измены супруга. Сейчас проблемы остались в прошлом.
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«Говорят, любовь для храбрых. Не та храбрость, которая ищет сражений, а та, которая осмеливается сдаться. Потому что любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями», — пишет испанец, обращаясь к возлюбленной.
По мнению Исаака, сейчас люди стали бояться любить, уверяя себя, что их устраивает одиночество, на самом деле над ними довлеет страх открыть душу другому человеку.
«Спасибо, любимая, за твою храбрость, за то, что взяла меня за руку и прыгала со мной в воду, иногда чистую, как рай, иногда дикую и неумолимую. Но даже в самых лютых волнах мы никогда не отпускаем. Я люблю тебя», — обращается он к невесте.
Ани Лорак познакомилась с Исааком Виджраку в Греции, но их отношения начались в Испании, на тренинге по йоге, которые проводил Исаак. Они поняли, что их взгляды на многие вещи совпадают.
Кааролина (настоящее имя певцы - прим. ред.) раньше была замужем за бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, у них растет дочь. Брак распался по причине измены супруга. Сейчас проблемы остались в прошлом.
«Я счастливый человек, счастливая женщина, а до этого были разные перипетии», — говорила артистка в программе «MUZLOFT».
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Александр Бойцов