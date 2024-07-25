«Прокляли на Украине»: как Зеленский «заказал» Ани Лорак, ее связь с Киркоровым и Евромайданом

Некоторые полюбившимся многим артисты на заре своей карьеры принимали участие в фильмах для взрослых. Мало кто знает, что когда-то ролики с изображением Евгении Крюковой или Барбары Брыльской передавались только из рук в руки на кассетах и дисках. О том, кто из отечественных кинозвезд начинал карьеру с фильмов с меткой «18+» расскажет редакция «Радио 1».