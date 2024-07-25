«Прокляли на Украине»: как Зеленский «заказал» Ани Лорак, ее связь с Киркоровым и Евромайданом

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Украинскую певицу Ани Лорак после начала спецоперации не желают видеть на родине. О том, что на Украине ее и вовсе прокляли прежде рассказывал Филипп Киркоров. В чем провинилась артистка и какие отношения ее на самом деле связывают с поп-королем российской эстрады расскажет редакция «Радио 1».
Ани Лорак не хотят видеть на Украине
Уроженку Черновцев Ани Лорак, чья именная звезда выкорчевана на Аллее Славы, не хотят видеть на Украине. О таланте популярной исполнительницы быстро забыли после того, как на территории страны началась специальная военная операция. О том, что певица Ани Лорак подверглась травле на Украине прежде рассказал ее коллега по сцене Филипп Киркоров. В эфире телеканала НТВ артист заявил, что Лорак буквально прокляли на родине.
«Она выдержала, она сильная. Ее прокляли, конечно, на Украине. Она прошла семь кругов ада, но она выдержала. Я был рядом с ней. И для меня она очень большой друг», — рассказал Киркоров.
Он также сообщил, что Служба безопасности Украины распускает грязные слухи о певице и пытается навредить ее жизни. Киркоров не исключил, что делается это с согласия украинского лидера Владимира Зеленского.
«Он как марионетка это делает. Это я чувствую. Просто я знаю Зеленского совсем с другой стороны. Неужели так мог человек на ходу переобуться, переодеться, переделаться. Или он был всегда таким, но очень умело это скрывал?», — задался вопросом певец.
Киркоров также напомнил, что ранее тесно общался с Зеленским, но после его избрания на пост президента и последующих событий, дружба прекратилась. Более того, по словам Киркорова, в 2022 году Зеленский внес его в свой персональный черный список личных врагов и запрещенных артистов на Украине.
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Ани Лорак отправляла деньги ВСУ
Несмотря на травлю на Украине, Лорак все же приписывали помощь ВСУ и поддержку киевского режима. После начала спецоперации в Сети начали распространяться фото, на которых Лорак навещает в госпитале бойцов украинской армии. Также ей выразил публичную благодарность за пожертвование ВСУ одесский неонацист и участник Евромайдана Сергей Стерненко.
Однако поклонники певицы предполагают, что подобные заявления и ролики заказаны специально, чтобы певица могла лишиться заработка и поддержки в России. Не исключает аудитория артистки и того, что Лорак травят по заказу самого Зеленского.
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Лорак о спецоперации на Украине
Заявлений касательно спецопераций Ани Лорак не делала. Она продолжила выступать в России, в том числе ездила с концертами на присоединенные к РФ территории. Тогда же она впервые столкнулась с открытым давлением на Украине. Певицу обвиняли в провокациях против украинского общества и предательстве. Однажды Лорак все же заявила, что после 2014 года некоторые политические деятели на Украине хотели ее использовать, подробностей при этом не привела.
На вопросы об СВО артистка лаконично отвечает: «Я музыкант, а не политик».
Однако в марте текущего года Лорак, похоже, сделала свой выбор и подала заявление на получение гражданства Российской Федерации.
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
В свое время именно Филипп Киркоров стал инициатором того, чтобы украинская артистка начала свою карьеру в России. Он заприметил талант в юной исполнительнице и стал ее надежным покровителем в мире российского шоу-бизнеса. Позже Киркоров признавался, что считает Лорак самой красивой женщиной и особенно отмечал ее фигуру.
«Самая красивая фигура в шоу-бизнесе у Ани Лорак. Просто богиня, статуэтка моя», — отзывался Киркоров об артистке.
Однако до романтических отношений дело не дошло. Лорак называла Киркорова своим лучшим другом и отмечала, что их взаимоотношения скорее родственные. Позже Киркоров стал крестным отцом дочери Лорак Софии.
Накануне певица Ани Лорак появилась на публике с возлюбленным Исааком Виджраку. Испанец поддерживал артистку перед ее выступлением на Международном музыкальном фестивале Dream Fest в Баку.
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