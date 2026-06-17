«Готова к любому исходу»: Приговор Митрошиной вынесут завтра

17 июня 2026, 17:25

РЕН ТВ: Блогер Александра Митрошина готова к любому решению суда

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогер Александра Митрошина накануне оглашения приговора заявила о своей готовности принять любое судебное решение. Она отметила, что сознательно отказалась от кофеина, чтобы стабилизировать нервную систему и обеспечить себе здоровый сон, пишет РЕН ТВ.





От комментариев относительно сбора личных вещей в преддверии заседания Митрошина воздержалась. При этом она подчеркнула, что морально готова ко всем возможным вариантам развития событий.





«Готова к любому исходу», — цитирует ее СМИ.