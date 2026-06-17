«Готова к любому исходу»: Приговор Митрошиной вынесут завтра
РЕН ТВ: Блогер Александра Митрошина готова к любому решению суда
Блогер Александра Митрошина накануне оглашения приговора заявила о своей готовности принять любое судебное решение. Она отметила, что сознательно отказалась от кофеина, чтобы стабилизировать нервную систему и обеспечить себе здоровый сон, пишет РЕН ТВ.
От комментариев относительно сбора личных вещей в преддверии заседания Митрошина воздержалась. При этом она подчеркнула, что морально готова ко всем возможным вариантам развития событий.
«Готова к любому исходу», — цитирует ее СМИ.В ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для блогера наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 900 тысяч рублей. Уголовное дело связано с легализацией денежных средств.