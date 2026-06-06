«Готова мучиться»: Караулова честно высказалась о спорте
Юлианна Караулова рассказала, что спорт давно стал важной частью её жизни, однако тренировки не всегда даются ей легко. По словам артистки, любовь к физическим нагрузкам приходит уже в процессе занятий, а главным мотиватором остаются хорошее самочувствие и результат. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Певица призналась, что ради этого готова выходить из зоны комфорта, вставать раньше и регулярно заниматься, несмотря на отсутствие особого восторга от самого процесса. При этом эффект после тренировок она назвала одной из самых приятных наград за приложенные усилия.
На юбилейной тренировке SMSTRETCHING в рамках Дня московского спорта Юлианна Караулова также рассказала о своих спортивных целях. Артистка призналась, что давно мечтает попробовать себя в серфинге, но пока не смогла найти общий язык с водой.
Зато со сноубордом у певицы отношения сложились отлично. По её словам, она катается уже около 20 лет и считает это одним из своих самых любимых увлечений.
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