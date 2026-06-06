«Готова мучиться»: Караулова честно высказалась о спорте

06 июня 2026, 12:10

Певица Юлианна Караулова призналась, что занимается спортом не ради удовольствия

Юлианна Караулова (Фото: Instagram* / @yulianna_karaulova)

Юлианна Караулова рассказала, что спорт давно стал важной частью её жизни, однако тренировки не всегда даются ей легко. По словам артистки, любовь к физическим нагрузкам приходит уже в процессе занятий, а главным мотиватором остаются хорошее самочувствие и результат. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».