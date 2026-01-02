Музыкальный эксперт раскрыл главные музыкальные тренды 2026 года

02 января 2026, 12:30

Музыкальный эксперт Савельев: Олег ЛСП может стать главной поп-группой 2026 года

Фото: Istock/Pressmaster

Шеф-редактор «КИОН Музыки» Денис Савельев обозначил главные тренды для отечественной индустрии.





В беседе с «Газетой.Ru» Савельев отметил, что певец Олег ЛСП окончательно нашёл себя в поп-музыке. По мнению эксперта, его новый танцевальный поп-альбом звучит свежо, а сам проект может стать одной из ведущих поп-групп 2026 года.



Шеф-редактор добавил, что SODA LUV сохранил популярность, перейдя к более мягкому звучанию. Это позволило артисту завоевать более широкую аудиторию.

«В рамках активной цифровизации среды набирают популярность треки, созданные с помощью AI-инструментов. Сейчас уже более десяти композиций входят в списки самых прослушиваний в сервисе, и в ближайшее время динамика точно не пойдёт на спад», — отметил Савельев.