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«Готовы купить в три раза дешевле»: Укупник — о сложностях с продажей квартиры в Юрмале

Аркадий Укупник сообщил, что не может продать квартиру в Юрмале за 50 млн рублей
Аркадий Укупник (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Аркадий Укупник (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Музыкант и певец Аркадий Укупник признался, что не может продать квартиру в Юрмале. Об этом он рассказал журналистам, присутствовавшим на концерте «Золотые хиты» от МУЗ-ТВ.
По словам артиста, его квартира законсервирована: он не может ни приехать, ни продать её. Сейчас Укупник продолжает оплачивать счета за коммунальные услуги.
«Сейчас туда не езжу, потому что на машине не пускают. Я пытался продать, но местные ребята готовы купить в три раза дешевле. В общем, там сложности, поэтому я плюнул, стоит и стоит», — признался певец.
Известно, что площадь квартиры составляет около 150 кв. м. Её примерная стоимость — 50 млн рублей.

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#певец
#квартира
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Алсу заключила мировое соглашение с бывшем мужем
Алсу заключила мировое соглашение с Яном Абрамовым по разделу имущества
25 апреля 2025, 11:15

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Судебный процесс по разделу имущества между певицей Алсу и ее экс-супругом-миллиардером Яном Абрамовым закончился. Как пишет Telegram-канал Mash, они заключили мировое соглашение в Савеловском суде столицы. Разбирательство шло чуть меньше года.
Перед этим звездный адвокат Александр Добровинский говорил, что Алсу и Абрамов делят имущество на сумму свыше десяти миллиардов рублей. Речь шла о квартирах, загородных домах, машинах, парковочных местах и долях в бизнесе. В свое время исполнительница отказалась от мирового соглашения с компенсацией в 2,5 миллиарда рублей. Певица от иска отказалась.

К слову, Алсу Абрамова не раз говорила о том, что сейчас у нее много работы, однако высказывалась об отношениях мужчины и женщины.

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Сильно похудевший Константин Меладзе появился на концерте брата в Лондоне
25 апреля 2025, 11:06

Валерий и Константин Меладзе (Фото: Инстаграм* @meladzemusic)

Константин Меладзе в своем блоге опубликовал снимок с братом Валерием. На фотографии певец и композитор стоят в обнимку в лондонском концертном зале Royal Albert Hall.
Недавно там выступил Валерий Меладзе, а Константин пришел его поддержать. Пользователи Сети заметили, что на фото композитор выглядит заметно похудевшим.

Многие предположили, что это произошло на нервной почве из-за развода с певицей Верой Брежневой. Стоит отметить, что после переезда из России в 2022 году Константин редко появляется на публике.

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#фото
#развод
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#депрессия
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Стало известно, что происходит с изменившейся Региной Дубовицкой
Близкие Дубовицкой поделились новостями о ее состоянии
25 апреля 2025, 10:35

Регина Дубовицкая с коллегами (Фото: Инстаграм* @s.a.drobotenko)

Около недели назад Сергей Дроботенко побывал в гостях у Регины Дубовицкой. После теплой встречи юмористы сделали совместный снимок, после которого в СМИ начали активно обсуждать состояние здоровья ведущей «Аншлага».
Многочисленные фанаты забеспокоились, что 81-летняя Дубовицкая тяжело больна. Однако близкие телеведущей уверяют, что с ней все в порядке.

По их словам, на фотографии она позирует без грима, к которому многие привыкли.

«Регина Игоревна привыкла к подобной реакции. И спешит успокоить — все в порядке, она не болеет, не волнуйтесь. Тем более, чему не нужно верить, так это когда вместе с этой информацией появляется реклама препаратов для похудения! Стало диковинкой, когда женщина телеведущая или актриса выбирает зрелость без уколов красоты или пластики», — сообщили kp.ru в окружении Дубовицкой.

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#зрители
#здоровье
#женщина
#жизнь
#актриса
#болезни
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Катя Кабак показала, как проходит ее идеальное утро с Тимуром Родригезом
25 апреля 2025, 09:52

Тимур Родригез и Катя Кабак (Фото: Инстаграм* @katekabak)

34-летняя актриса Катя Кабак в своем блоге показала, как проводит время с возлюбленным Тимуром Родригезом.
На видео актриса засняла букет цветов и картину с надписью «Любовь стоит того, чтобы ждать» из песни Виктора Цоя «Легенда». Затем в кадре появился исполнитель.

Родригез на фортепиано сыграл отрывок из своей новой песни, который завершился строчкой «и до утра стоял у твоих окон».

«Мое идеальное утро! Кофе и новая музыка», — подписала ролик Кабак.

Напомним, в 2023 году Тимур Родригез развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет совместной жизни. Теперь шоумен счастлив в отношениях с Катей Кабак.

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#музыка
#видео
#любовь
#кофе
#актриса
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Лолита откровенно рассказала о своих предпочтениях в мужчинах
Лолита поделилась, что её привлекают мужчины с криминальным бэкграундом
25 апреля 2025, 09:48

Лолита Милявская (Фото: ВКонтакте @lolitamilyavskaya)

На недавнем концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ» известная певица Лолита Милявская сделала неожиданное признание о своих романтических предпочтениях. В беседе с журналистами артистка открыто поделилась, что всегда была привлечена к так называемым криминальным авторитетам. Об этом пишет «‎Super».
Лолита отметила, что одним из таких мужчин был и её бывший муж, с которым у неё была сильная взаимная любовь.

«Я всегда любила именно этих мужчин. Все остальные были для меня пресными и противными», — призналась она.

Певица также добавила, что её следующий муж также принадлежал к числу авторитетов, и их чувства были взаимными.

По словам Лолиты, несмотря на «жуткие нравы» таких мужчин, она считает их своими «лучшими мужиками в жизни».

«Когда-то их называли бандитами, а потом стали называть бизнесменами», — подчеркнула она.

Лолита Милявская открыто делится деталями своей личной жизни, в отличие от многих звезд, которые предпочитают скрывать свои отношения.

Первый брак певицы был заключен в 1985 году, но продлился недолго. Затем она вышла замуж во второй раз, однако этот союз оказался фиктивным. Тем не менее, именно под фамилией своего второго супруга она стала известной. Третий брак стал значимым этапом в её жизни, и именно в этот период у Лолиты родилась единственная дочь, которой врачи поставили диагноз «аутизм».

Стоит отметить, что девочка не является биологической дочерью ее третьего мужа — эта информация стала известна общественности лишь после развода пары. Этот творческий и семейный союз также подошел к концу.

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#любовь
#аутизм
#брак
#отношения
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