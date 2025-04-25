«Готовы купить в три раза дешевле»: Укупник — о сложностях с продажей квартиры в Юрмале

Аркадий Укупник (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Музыкант и певец Аркадий Укупник признался, что не может продать квартиру в Юрмале. Об этом он рассказал журналистам, присутствовавшим на концерте «Золотые хиты» от МУЗ-ТВ.
По словам артиста, его квартира законсервирована: он не может ни приехать, ни продать её. Сейчас Укупник продолжает оплачивать счета за коммунальные услуги.
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«Сейчас туда не езжу, потому что на машине не пускают. Я пытался продать, но местные ребята готовы купить в три раза дешевле. В общем, там сложности, поэтому я плюнул, стоит и стоит», — признался певец.Известно, что площадь квартиры составляет около 150 кв. м. Её примерная стоимость — 50 млн рублей.
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Анастасия Чубина