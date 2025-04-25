Стало известно, что происходит с изменившейся Региной Дубовицкой

Регина Дубовицкая с коллегами (Фото: Инстаграм* @s.a.drobotenko)
Около недели назад Сергей Дроботенко побывал в гостях у Регины Дубовицкой. После теплой встречи юмористы сделали совместный снимок, после которого в СМИ начали активно обсуждать состояние здоровья ведущей «Аншлага».
Многочисленные фанаты забеспокоились, что 81-летняя Дубовицкая тяжело больна. Однако близкие телеведущей уверяют, что с ней все в порядке.
По их словам, на фотографии она позирует без грима, к которому многие привыкли.
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По их словам, на фотографии она позирует без грима, к которому многие привыкли.
«Регина Игоревна привыкла к подобной реакции. И спешит успокоить — все в порядке, она не болеет, не волнуйтесь. Тем более, чему не нужно верить, так это когда вместе с этой информацией появляется реклама препаратов для похудения! Стало диковинкой, когда женщина телеведущая или актриса выбирает зрелость без уколов красоты или пластики», — сообщили kp.ru в окружении Дубовицкой.
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Екатерина Коршунова