Лолита откровенно рассказала о своих предпочтениях в мужчинах

Лолита Милявская (Фото: ВКонтакте @lolitamilyavskaya)
На недавнем концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ» известная певица Лолита Милявская сделала неожиданное признание о своих романтических предпочтениях. В беседе с журналистами артистка открыто поделилась, что всегда была привлечена к так называемым криминальным авторитетам. Об этом пишет «Super».
Лолита отметила, что одним из таких мужчин был и её бывший муж, с которым у неё была сильная взаимная любовь.
Певица также добавила, что её следующий муж также принадлежал к числу авторитетов, и их чувства были взаимными.
По словам Лолиты, несмотря на «жуткие нравы» таких мужчин, она считает их своими «лучшими мужиками в жизни».
Лолита Милявская открыто делится деталями своей личной жизни, в отличие от многих звезд, которые предпочитают скрывать свои отношения.
Первый брак певицы был заключен в 1985 году, но продлился недолго. Затем она вышла замуж во второй раз, однако этот союз оказался фиктивным. Тем не менее, именно под фамилией своего второго супруга она стала известной. Третий брак стал значимым этапом в её жизни, и именно в этот период у Лолиты родилась единственная дочь, которой врачи поставили диагноз «аутизм».
Стоит отметить, что девочка не является биологической дочерью ее третьего мужа — эта информация стала известна общественности лишь после развода пары. Этот творческий и семейный союз также подошел к концу.
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«Я всегда любила именно этих мужчин. Все остальные были для меня пресными и противными», — призналась она.
Певица также добавила, что её следующий муж также принадлежал к числу авторитетов, и их чувства были взаимными.
По словам Лолиты, несмотря на «жуткие нравы» таких мужчин, она считает их своими «лучшими мужиками в жизни».
«Когда-то их называли бандитами, а потом стали называть бизнесменами», — подчеркнула она.
Лолита Милявская открыто делится деталями своей личной жизни, в отличие от многих звезд, которые предпочитают скрывать свои отношения.
Первый брак певицы был заключен в 1985 году, но продлился недолго. Затем она вышла замуж во второй раз, однако этот союз оказался фиктивным. Тем не менее, именно под фамилией своего второго супруга она стала известной. Третий брак стал значимым этапом в её жизни, и именно в этот период у Лолиты родилась единственная дочь, которой врачи поставили диагноз «аутизм».
Стоит отметить, что девочка не является биологической дочерью ее третьего мужа — эта информация стала известна общественности лишь после развода пары. Этот творческий и семейный союз также подошел к концу.
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Дарья Осипова