«По многочисленным просьбам»: скандальная российская певица пообещала больше «не открывать рот»
Mia Boyka признала, что ей не стоит открывать рот после скандальных заявлений
Популярная российская певица Mia Boyka решила больше не открывать рот, чтобы не попадать в скандальные ситуации. Об этом она написала в своём личном блоге.
На фоне громких скандалов с участием исполнительницы, на её страничке появился пост с ироничной подписью.
«Мне лучше рот не открывать по многочисленным просьбам. Ну или открывать только для пения. Поэтому будем для вас петь», – написала Mia Boyka.Напомним, что всё началось в прошлом году, когда на одном из своих выступлений певица затравила девочку-квадробера. После этого Mia Boyka выступила с громким заявлением, запретив мужчинам носить одежду розового цвета. В числе последних скандальных выходок артистки – расистский жест на Comedy Club. Тогда певица, говоря о китайцах, пальцами сузила себе глаза, что является оскорбительным жестом для всех азиатских народов.