«По многочисленным просьбам»: скандальная российская певица пообещала больше «не открывать рот»

Mia Boyka признала, что ей не стоит открывать рот после скандальных заявлений
Mia Boyka (фото: Telegram @MIABOYKA3)

Популярная российская певица Mia Boyka решила больше не открывать рот, чтобы не попадать в скандальные ситуации. Об этом она написала в своём личном блоге.



На фоне громких скандалов с участием исполнительницы, на её страничке появился пост с ироничной подписью.

«Мне лучше рот не открывать по многочисленным просьбам. Ну или открывать только для пения. Поэтому будем для вас петь», – написала Mia Boyka.
Напомним, что всё началось в прошлом году, когда на одном из своих выступлений певица затравила девочку-квадробера. После этого Mia Boyka выступила с громким заявлением, запретив мужчинам носить одежду розового цвета. В числе последних скандальных выходок артистки – расистский жест на Comedy Club. Тогда певица, говоря о китайцах, пальцами сузила себе глаза, что является оскорбительным жестом для всех азиатских народов.
Анастасия Чинкова

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