«По многочисленным просьбам»: скандальная российская певица пообещала больше «не открывать рот»

11 июля 2025, 21:19

Mia Boyka признала, что ей не стоит открывать рот после скандальных заявлений

Mia Boyka (фото: Telegram @MIABOYKA3)

Популярная российская певица Mia Boyka решила больше не открывать рот, чтобы не попадать в скандальные ситуации. Об этом она написала в своём личном блоге.





На фоне громких скандалов с участием исполнительницы, на её страничке появился пост с ироничной подписью.





«Мне лучше рот не открывать по многочисленным просьбам. Ну или открывать только для пения. Поэтому будем для вас петь», – написала Mia Boyka.