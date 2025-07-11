Ксения Собчак откликнулась на вакансию барыни с зарплатой в 300 тыс. рублей: «Только если разрешат пороть крестьян!»

11 июля 2025, 20:22

Ксения Собчак захотела работать барыней за 300 тысяч рублей

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

В Ленинградской области опубликовали вакансию барыни с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц. На объявление отреагировала журналистка Ксения Собчак, которая выразила готовность устроиться на такую работу.





Вакансия открыта местным туристическим комплексом. В описании сказано, что соискатель должен уметь раздавать указания и вести шикарный образ жизни. Среди требований – езда верхом, общение с персоналом в строгом тоне, пятиразовое питание в ресторане за счёт заведения и громкое восхищение вкусом блюд.



Также требуется опыт работы от года до трёх лет. При этом не уточняется, на аналогичной должности или нет.



В своём Telegram-канале Собчак выразила желание занять эту должность.





«Я готова, только если разрешат пороть крестьян!», – заявила журналистка.