«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Между бывшими супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце вновь разгорается скандал. Стало известно, что актриса намерена через суд потребовать у экс-возлюбленного миллионы рублей в качестве алиментов. Тем временем, звезда сериала «Мажор» заявил о намерении обнародовать некий компромат на бывшую супругу. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Муцениеце потребовала у Прилучного баснословные алименты
Павел Прилучный и Агата Муцениеце уже четыре года в разводе, но до сих пор не могут договориться по поводу алиментов на своих совместных детей. После разрыва актер выплачивал по 50 тысяч рублей в месяц на Мию и Тимофея, но эта сумма не устроила Агату. В 2023 году она подала иск с просьбой увеличить алименты. Весной суд удовлетворил её требование, однако теперь Павел пытается оспорить это решение, утверждая, что берет на себя все расходы детей во время их путешествий.
Агата в ответ напомнила, что обучение детей также требует значительных финансовых затрат. Мия и Тимофей учатся в элитной подмосковной школе, за что актриса платит 1,6 миллиона рублей в год.
«Хочу дать совет мужчинам, которые разводятся. Дорогие мужчины, если вы развелись и у вас остались детки от брака, знайте: когда вы платите за школу и за кружки ваших детей, когда вы платите алименты в полном размере, а не 100 тысяч рублей в месяц, например, то вы платите за своего ребенка. Когда вы отказываетесь это делать, то вы делаете плохо не матери — вы делаете плохо ребенку», — высказалась Агата в Сети.
По информации источника «Комсомольской правды», после выхода сериала «Жизнь по вызову» у Прилучного выросли гонорары за съемочный день. Раньше ему платили 500 тысяч рублей, а сейчас — почти 800 тысяч рублей в день. Таким образом, Агата хочет вместо привычных 100 тысяч рублей в месяц более весомые алименты — по миллиону рублей в месяц на каждого ребенка.
Фото: соцсети А. Муцениеце
Компромат на Агату Муцениеце
Собеседник издания «Комсомольская правда» сообщил, что Павел Прилучный готов обнародовать компромат на Муцениеце в суде. По словам приятеля знаменитости, звезда «Мажора» выбрал такой вариант, поскольку планирует забрать у бывшей супруги опеку над наследником. При этом младшая дочь останется жить с матерью.
«Паша даже готов предоставить суду какой-то компромат на Агату, мол, она далеко не образец морали», — отметил знакомый актрисы.
Муцениеце раскритиковали за откровенное фото
Агата Муцениеце показала поклонникам откровенные фото с игрушкой-инопланетянином. Мнения подписчиков актрисы о ее новых снимках разделились. Одни восхищаются тем, как звезда сериала «Закрытая школа» раскрылась после скандального развода, считая, что Прилучный мог ограничивать ее активность и требовать носить более скромную и закрытую одежду. Другие считают кадры слишком откровенными и провокационными, особенно для 35-летней матери, которая успела побывать в роли ведущей самой популярной детской телепередачи страны.
«Почему у нее все время ноги врозь? И как вообще можно идти из полуголого кабаре в детскую передачу?», «Волочкову вызывали?», «Как будто реклама дамы по вызову, не иначе», — пишут комментаторы.
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Анастасия Хохлова