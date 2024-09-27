«Уединилась с мужчинами»: зрители концертов Орбакайте в США раскрыли «грязные» факты о ее гастролях

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
После убытия из России и заявлений о том, что вернуться на Родину возможно только, когда настанут «лучшие времена», Кристина Орбакайте продолжает свой гастрольный тур по Северной Америке. Однако то, какие площадки певица выбирает для выступлений шокировало ее поклонников. Подробнее о том, как зарабатывает артистка в США расскажет редакция «Радио 1».
Кристина Орбакайте уехала из России
В интервью телеканалу RTVI Кристина Орбакайте заявила, что больше не будет выступать в России и провела финальный концерт этой весной.
«В Питере концерт был в марте, в первое воскресенье весны. Мой как бы заключительный концерт в России <…> Не получилось у меня больше проехаться по России. В общем я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», – сказала артистка.
Продажа недвижимости
По данным СМИ, дочь примадонны выставила на продажу две свои квартиры в центре Москвы. Апартаменты находятся в элитном жилом комплексе «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. Квартиры площадью 260 и 226 квадратных метров с панорамными видами выставлены за 200 миллионов рублей за каждую.
В жилом комплексе есть фитнес-центр, салон красоты, автомойка, техцентр.
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Выступания Орбакайте в США
В Северной Америке, где Кристина Орбакайте преимущественно находится в настоящее время, она обещает зрителям программу «The best», включающую её самые известные хиты и яркое шоу с хореографической группой. Однако интерес к её концертам оказался невелик: залы заполняются едва наполовину, что ставит под сомнение финансовую целесообразность мероприятий.
Посетители концертов отмечают, что певица выбрала для выступлений довольно необычные площадки, вероятно, чтобы сэкономить. Например, жители Ванкувера рассказали о «старом и грязном театре», в то время как более современные и комфортные залы оказались слишком дорогими для её бюджета.
«Мне очень понравилось. Но вот театр – просто катастрофа. Он такой старый и грязный», – делится впечатлениями посетительница концерта Орбакайте.
Она также отметила, что после выступления певица куда-то уединилась с двумя представительными мужчинами, которые не были похожи на личную охрану.
«Стоит только догадываться, как Орбакайте там зарабатывает на жизнь. Возможно, после концерта было продолжение», – поделились внимательные зрители.Пользователи Сети также не остались в стороне и принялись активно комментировать гастрольный тур артистки. Общественность обвинила Орбакайте в «продажности».
«В России выступали в Кремлевском дворце, во дворцах спорта и на стадионах. А теперь стали по сараям выступать. Продажная и грязная семейка», – возмутилась подписчица артистки.
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