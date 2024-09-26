«Мы громко занимались сексом»: как фригидная мать Волочковой разрушила ее жизнь и с кем ей изменял Керимов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Личная жизнь балерины Анастасии Волочковой на протяжении многих лет является предметом обсуждения. Несмотря на множество романов с известными мужчинами, бывшая прима Большого театра так и не вступила в брак. Своей главной любовью артистка до сих пор считает бизнесмена Сулеймана Керимова, с которым у нее был роман более двадцати лет назад. Однако мало кто знает, что именно эта связь стала для Волочковой самой болезненной. Что скрывалось за внешним благополучием пары читайте в материале «Радио 1».
Волочкова и Керимов: что известно об их романе
Спустя 20 лет балерина решилась рассказать о своих отношениях с бизнесменом в интервью на YouTube-канале «Амина Centr». Волочкова и Керимов были вместе более двух десятилетий назад, а их отношения привлекали внимание всей страны. Ранее Волочкова отмечала, как красиво ухаживал за ней предприниматель, но сейчас выясняются новые подробности их истории. В откровенном разговоре она призналась, что счастье быстро обернулось адом.
Керимов загадочно пропал, и это стало для нее сильным ударом. После разрыва ей потребовалось время, чтобы смириться с утратой и осознать, что их сказка закончилась. Сулейман Керимов всегда испытывал слабость к прекрасным дамам. Помимо Волочковой предприниматель крутил роман с певицей Натальей Ветлицкой.
Фото: РИА Новости/К. Карташян
Разрыв с Ветлицкой тоже прошел ярко: Керимов не ушел без «компенсации» — он подарил ей самолет и квартиру в Париже. В отличие от Ветлицкой, Волочкова не могла похвастаться такой щедростью, но для личных встреч с ней Керимов не раз арендовал частный джет.
По словам балерины, это были лучшие отношения в ее жизни, и после разрыва она испытывала сильную боль, не поднимаясь с постели полгода.
Ревность и влияние матери
Сначала предприниматель старался демонстрировать заботу о своей возлюбленной, однако вскоре Керимов начал проявлять чрезмерную ревность, что стало истинной тиранией для его избранницы. Каждая встреча с Волочковой, как она сама утверждает, заканчивалась скандалами и бурными ссорами. В какой-то момент, устав от этих постоянных конфликтов, Керимов решил установить охрану за ней.
«Как он обо мне заботился! Это было просто чудесно. Я такая женщина, что он ревновал меня даже к моей собственной тени», — рассказывала Волочкова.Ситуация усугубилась, когда в жизни Волочковой появилась ее мама. Узнав о том, с кем встречается ее дочь, Тамара Владимировна начала вмешиваться. Она часто приходила к дочери, навязывая свои условия и настраивая ее против ухажера.
«Она говорила ему столько всего про меня! А мне про него! Из женской зависти? Конечно! У нее нет ни работы, ни мужчины, а сама она была фригидной», — поделилась балерина.
Постепенно контроль матери стал невыносимым: Тамара Владимировна поселилась в квартире дочери и начала подслушивать разговоры влюбленных.
«Она лежала на диванчике, не спала, контролировала. И потом утром рассказывала, как громко мы занимаемся сексом, мол, уже весь дом взбудоражен. Я должна была тогда выпереть ее из своего жилья», — призналась Волочкова.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Нервы в конце концов не выдержали именно у балерины: именно Волочкова решила завершить отношения. Ключевым моментом стало отношение Керимова к детям — оказалось, что олигарх не был готов стать отцом, но прима узнала об этом слишком поздно.
«Когда я забеременела и собиралась сообщить ему об этом, он в тот же вечер уселся рядом со мной и, еще не зная о моем положении, сказал: «Если у нас появится ребенок и мы разойдёмся, и ты сделаешь что-то, что меня не устроит, знай, что по нашим законам у тебя его заберут», — делилась Волочкова.
В результате Анастасия так и не сообщила бизнесмену, что ждала малыша, но после разрыва с Керимовым она потеряла ребенка.
Конфликт в отношениях неизбежно отразился на карьере Волочковой. Сначала ее уволили из Большого театра, а затем в СМИ развернулась настоящая охота на балерину. Она утверждает, что за ней стояли недоброжелатели, не простившие ей роман с известным бизнесменом.
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