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«За каждый вздох»: Ханна отметила 34-летие, снявшись в трусиках и с бантом на груди

Ханна отметила 34-летие, снявшись в трусиках и с бантом на груди
Ханна (Фото: соцсети)

Ханна (Фото: соцсети)

Певица Ханна (Анна Иванова) отметила 34-летие, снявшись в откровенной фотосессии в трусиках и с бантом на груди. Скандальные фото опубликованы в соцсетях исполнительницы. Стоит отметить, что ее наряд весьма провокационный и сексуальный. Она позировала в нем на фоне багрового занавеса.
Ноги певицы украшали подобранные в тон чулки. Той же расцветки были и трусики. Картину дополнил эффектный макияж, а именно, черные стрелки и нюдовая помада.Иванова продемонстрировала все свои достоинства. Кроме того, на ней были туфли на каблуках, массивные серьги и ожерелье.

«Я каждый день благодарю Бога и Вселенную за каждый прожитый день, за возможности, за свою семью, за любовь, которая есть во мне и со мной, за любимое дело, за своих слушателей и за каждый вздох», — написала Ханна.


Перед этим стало известно, зачем Ксения Бородина с женихом полетела в Стамбул.

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#новости
Юрий Борисов вышел в прямой эфир с женой и дочками после номинации на «Оскар»
23 января 2025, 21:27

Юрий Борисов (Фото: соцсети)

Номинированный на «Оскар» актер Юрий Борисов вышел в прямой эфир с женой и дочками. Как пишет Starhit, мужчина поделился эмоциями от произошедшего. По словам Борисова, после таких новостей его буквально бросает в жар. Кроме того, его счастью нет предела.
Как ранее сообщало издание The Hollywood Reporter, Борисова номинировали на «Лучшую мужскую роль второго плана» в кинокартине «Анора». Вместе с ним в номинации значатся актеры Эдвард Нортон и Киран Калкин.

Перед этим стало известно, как изменились гонорары Юрия Борисова после признания в Голливуде. Мужчину давно полюбили российские зрители, однако теперь он звезда мирового масштаба. Читайте подробней в материале «Радио 1».

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#мир
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«Нужна операция»: стала известна причина внезапной поездки Бородиной с женихом в Стамбул
Жених Бородиной увез ее в Стамбул для процедуры пересадки волос
23 января 2025, 20:49

Ксения Бородина (Фото: соцсети)

Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков полетели в Стамбул на пару дней, чтобы мужчина выглядел перед свадьбой более привлекательно. Как пишет 7Дней, избранник телеведущей сетует на подколы со стороны друзей по поводу неровно растущих волос. Уточняется, что эта особенность природная, а не признак облысения.
По словам специалиста, который осмотрел Сердюкова, операция ему не повредит, несмотря на привлекательность. При этом врач пообещал, что шрамов не будет, а рост волос начнется месяца через четыре. Точная дата свадьбы неизвестна, но, видимо, она состоится не раньше, чем в мае.

Перед этим сообщалось, к чему начала готовиться Ксения Бородина.

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Дочь Анастасии Волочковой выходит замуж
Дочь Анастасии Волочковой Ариадна выходит замуж
23 января 2025, 20:16

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна выходит замуж, пишет Starhit. По данным журналистов, 19-летняя девушка обручена со своим избранником Никитой, однако про торжество молодые люди пока не думают. В приоритете для них — обвенчаться в церкви.
«Думаю, если свадьба и состоится, то летом. Главное — это любовь», — сказала Ариадна.

Перед этим Волочкова-старшая, встретившая 49-летие, рассказала, что в силу хорошей генетики ее можно посчитать 35-летней. По словам примы Большого, любуясь собой в зеркало, она думает о собственной красоте.

«Для меня возраст — это цифры в паспорте, и я знаю, что я не выгляжу на свои 49 лет…» — говорила Волочкова.
Ранее Волочкова рассказала об отношениях с дочерью и матерью.

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Конфликт с Верой Сотниковой, серьёзная травма и криминал: как сложилась судьба продюсера «Бригады» Александра Иншакова
23 января 2025, 19:13

Александр Иншаков (Фото: соцсети)

В 1982 году в СССР появилась статья за незаконное обучение карате — сесть в тюрьму можно было на пять лет. Причины такого запрета были как политические, так и криминальные — в конце 70-х годов всё чаще фиксировались случаи, когда обладатели чёрных поясов калечили или убивали жертв.
Для Александра Иншакова, каскадёра и мастера боевых искусств, обучавшего карате, это было катастрофой. К счастью, его пригласили на площадку фильма «Ответный ход»: на экране он исполнял свою роль, зато за кадром ставил трюки и прорабатывал сценарий. Данный эпизод стал отправной точкой для карьеры Иншакова в кинематографе. Подробнее — в материале «Радио 1».


Съёмки, отношения с коллегами-актрисами и травмы



После участия в фильмах «Без особого риска», «Одиночное плавание» и «Начни сначала» Иншакову довелось сняться в легендарной картине «Асса», а потом разделить площадку с Мироновым, Караченцовым и Боярским в «Человеке с бульвара Капуцинов».

Александр Иншаков (Фото: соцсети)

Ключевые роли достались артисту в картинах «Цена сокровищ», «Крысиный угол» и «Крестоносец». После выхода последней Иншакову приписали роман с Ольгой Кабо, хотя на самом деле артистов связывала лишь дружба.

В следующий раз зрители поверили в чувства Александра к Вере Сотниковой, с которой они снимались в фильме «Рыцарский роман».
«Вера сорвала нам съёмки, обиделась на меня. Я что-то сказал ей резкое, видимо, погорячился. У нас с ней была сцена любви, а мы друг друга ненавидели. Когда искры пролетают, можно хорошо сыграть сильные чувства. Я сам себе завидую, мне повезло целоваться с такой красивой девушкой, как Вера», — вспоминал Александр.
На съёмочных площадках Иншаков часто подвергался опасности. Так во время работы над картиной «Борис Годунов» его придавило лощадью, а во время исполнения трюка в фильме «Крестоносцы» (вторая часть) в голову актёра чуть не вонзилась ветка ивы.

Александр Иншаков (Фото: соцсети)

Однако, самую опасную травму артист получил еще в 1981 году, когда в школе карате один из тренировавшихся парней ударил его ногой в затылок. Уже уехав на съёмки, Иншаков почувствовал дискомфорт, а потом и ухудшение зрения. Оказалось, у Александра Ивановича отслоилась сетчатка, так что месяц он должен был неподвижно лежать с заклеенными глазами.
«Потом прооперировали — и еще на две недели приковали к постели. Кругом темнота. Даже в туалет не сходишь — только «утка»! Худшие дни в жизни», — цитирует слова Иншакова издание StarHit.
Несмотря на запреты врачей (при выписке ему поставили вторую группу инвалидности), Иншаков вернулся к тренировкам. К слову, информацию о диагнозе Александр от кинематографистов скрыл, ведь иначе его бы не пустили на съёмки.


Связь с криминалом и «Бригада»



Чего только не писали про Иншакова: в 1993-м артиста не выпустили в США с фильмом «Крестоносцы», так как его посчитали одним из главарей преступной группировки.
Конечно, артист это заявление опровергнул, хотя, по его словам, он столкнулся с ОПГ.
«Ну, знаю солнцевских с подольскими — и что? Все же спортсмены! Борцы, боксёры! Росли у меня на глазах. С кем-то жил рядом, с кем-то вместе тренировались. Кстати, первая стычка у меня была с люберецкими», — признавался каскадёр.
Как оказалось, в 90-е годы артист заступился за приятеля-легкоатлета, из-за чего на него стали устраивать засады преступники.
«У кого-то был ствол, у кого-то нож, а я один и без оружия. Они увидели, что не испугался, не прогнулся. Зауважали. На следующий день уже сам к ним приехал. В Люберцы, на карьер», — рассказывал Иншаков о реальном эпизоде, который лег в основу одной из сюжетных линий сериала «Бригады».
Александр Иншаков (Фото: соцсети)

Идея многосерийного фильма родилась у Александра, когда он посмотрел «Крёстного отца» и «Однажды в Америке». Иншаков немало сделал для создания фильма — для достоверности познакомил режиссёра Алексея Сидорова с криминальными группировками, помог сценаристам Порублеву и Велединскому, настоял на том, чтобы главную роль доверили именно Сергею Безрукову, хотя продюсеры канала «Россия» были против.

В 2010 году Александр и Денис Алексеев объединили кинокомпании «Фаворит-Медиа» и «Каскад» в компанию «Триада-Фильм». Спустя три года Иншакова обвинили в хищении денег, предоставленных Минкультуры, и понадобилось много времени, чтобы доказать, что к этому он не имеет отношения.

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В 2017 году к артисту нагрянули с обыском: не только в коттедж на Рублёвском шоссе, но и в офис Российской кинологической ассоциации, которую артист возглавлял. Речь шла о присвоении членских взносов, но, как выяснилось, подозрения с Иншакова были сняты.


Вместе более 30 лет



Несмотря на то, что ходили слухи о романах Александра Иншакова с актрисами, он был верен своей жене Марине Терентьевой.

Они вместе уже более 30 лет. Иншаков признавался, что у него нелёгкий характер, и то, что их брак такой крепкий, — заслуга супруги.


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«Ее вспоминают как сестру псевдопевицы Веры Брежневой»: Александр Цекало резко высказался о бывшей жене
Александр Цекало резко высказался о бывшей жене Виктории Галушке
23 января 2025, 19:09

Виктория Галушка и Александр Цекало (Фото: соцсети)

Певец, актер и продюсер вспомнил о бывшей жене Виктории Галушке. По его мнению, девушкой не интересовалась пресса. Об этом пишет Super.ru.
Цекало подчеркнул, что в настоящее время счастлив в браке с художницей Дариной Эрвин. Ради этого союза Александр оставил бывшую жену Викторию Галушку, с которой состоял в отношениях десять лет.

В браке у пары родилось двое детей — дочь Александра и сын Михаил. Примечательно, что бывшая жена шоумена является родной сестрой певицы Веры Брежневой.

«Даже сейчас ее вспоминают разве что как сестру псевдопевицы», — пояснил Цекало.

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Бывшая запретила Баскову видеться с родным сыном: что стало с наследником певца и общаются ли они сейчас
23 января 2025, 17:58

Николай Басков (Фото: соцсети)

Певец Николай Басков, которого многие называют человеком с большим сердцем и щедрой душой, не раз подтверждал это своими поступками. Однако, несмотря на свою репутацию, Николай практически не поддерживает связь с единственным сыном Брониславом, которому 18 лет. Звездный отец не помогает ему в жизни, что вызывает недоумение у общественности.
О том, что произошло между звездным отцом и сыном — в материале «Радио 1».

Первый и единственный брак


Когда Николай Басков впервые встретил Светлану Шпигель, он был начинающим молодым артистом. Светлана, дочь влиятельного предпринимателя, обладала престижным образованием и внушительным приданым. Ее отец сыграл важную роль в становлении Баскова как артиста, став его первым продюсером.

Влюбленные поженились в 2001 году. Считается, что этот союз был неравным, поскольку певец чувствовал себя некомфортно рядом с таким успешным и влиятельным тестем. Также в рамках их деловых отношений Басков получал лишь 40% доходов от своих концертов.

Николай Басков и Светлана Шпигель (Фото: соцсети)

После свадьбы карьера Николая начала стремительно развиваться, от чего времени на семейную жизнь практически не хватало. Светлана, по сути, была предоставлена сама себе. Через пять лет после заключения брака у пары появился сын, которого назвали Брониславом — в честь бабушки Светланы по линии отца. По настоянию деда мальчик получил двойную фамилию Басков-Шпигель. Но спустя время Бронислав решил оставить себе только фамилию матери. В 2008 году Басков и Шпигель развелись.

Запрет на общение


Когда Николай и Светлана решили разойтись, их сыну Брониславу было всего два года. Вскоре после развода Шпигель вышла замуж за украинского предпринимателя Вячеслава Соболева. Бронислав считал отчима своим родным отцом. Вячеслав уделял ему много внимания, занимался воспитанием, и их отношения можно было назвать теплыми. Однако этот брак, в котором родилась дочь Нина, тоже оказался недолговечным.

Стоит отметить, что в жизни Светланы присутствует странная тенденция: после каждого развода она вводила строжайшие запреты на общение детей с их отцами. После расставания с Николаем Басковым Бронислав лишился возможности видеться с отцом. Позже, после развода с Соболевым, Светлана запретила и Брониславу, и его сестре Нине встречаться с Вячеславом.

Пропасть между отцом и сыном


В 2008 году Николай Басков признался, что ему каждый день снится его сын. Он надеялся, что общение с Брониславом удастся наладить, однако до сих пор они не общаются. В 2016 году тема о сыне едва не довела певца до слез. На конкурсе «Детская новая волна» ему показали фотографии подросшего сына, которому тогда исполнилось 10 лет.

В последние годы в сети стали появляться фотографии молодого человека, которого некоторые ошибочно принимают за сына Николая Баскова. Однако на снимках изображен вовсе не Бронислав. В результате было установлено, что неизвестный молодой человек решил выдать себя за сына Баскова, надеясь, что это поможет ему пробиться в шоу-бизнес.
Николай Басков (Фото: соцсети)

Настоящий Бронислав Шпигель внешне совсем не похож на своего звёздного отца. Он темноволосый, с карими глазами. В настоящее время наследник вместе с мамой и сестрой проживает в Израиле. Николай Басков не участвует в жизни сына и никак ему не помогает. По словам артиста, все его подарки и игрушки, которые он отправлял Брониславу в детстве, отправлялись в мусорное ведро. Экс-супруга не подпускала Баскова к сыну. Сейчас Бронислав и сам не желает общаться с отцом.

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«Внаём богатым дядям»: обвинения Ходченковой во фригидности, «грязные танцы» и тайные романы. Как живет 42-летняя артистка
23 января 2025, 17:43

Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)

Высокую блондинку с роскошными волосами Светлану Ходченкову открыл для российского зрителя режиссёр Станислав Говорухин. После дебюта в фильме «Благословите женщину» актриса стала получать много предложений, в том числе и от голливудских творцов.
О том, как развивалась карьера Ходченковой, кем хотела стать в детстве, о непростых отношениях с отцом, а также о том, почему она до сих пор не нашла свою любовь, читайте в материале «Радио 1».


Детство без отца



Светлана родилась 21 января 1983 года в Москве, однако её ранние годы прошли в подмосковном Железноводске.

Девочка росла без отца: он ушёл из семьи, когда ей был один год. До сих пор актриса не общается с ним.
«Биологическому родителю я могу быть благодарна только за своё появление на свет. Мама воспитывала меня одна. Свекровь возненавидела её ещё до знакомства. Думаю, точно так же она относилась бы и к любой другой избраннице сына. Всю беременность мама только и слышала, что ребёнок не Витин, а нагулянный», — поделилась однажды своей историей Светлана.
Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)

Оставшись одна с маленьким ребёнком, мама Ходченковой вынуждена была браться за любую работу: женщина была маляром, уборщицей, дворником. Когда Светлана подросла, она стала помогать маме мыть лестницы, за что получала небольшие деньги.


В поисках себя



Ходченкова с детства хотела стать актрисой. Как-то раз её мама отвела на кастинг, но Светлана не прошла его. Тогда актриса выбрала более «земную» профессию — она решила стать хирургом. Но и здесь у Ходченковой не сложилось — при виде крови девушка падала в обморок.
«Нравилось записывать диагнозы, вести медицинские карты — я делала их из тетрадок на каждую свою куклу. Не сложилось, увы», — вспоминала Светлана.
В подростковом возрасте Ходченкова задумалась о карьере модели, все данные у неё были – высокий рост (179 см) и стройная фигура. Она записалась в школу Славы Зайцева, прошла курсы, устроилась в модельное агентство. Полгода артистка проработала в Японии, а первый гонорар, тысячу долларов, потратила на установку домашнего телефона.

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Однако, после непристойных предложений, с которыми столкнулась Светлана, от «подиумного» будущего она отказалась.
«Всё оказалось нечестно, грязно, подло и бесчеловечно. Девушки не только красиво дефилируют по подиуму или позируют фотографам, но и сдаются «внаём» богатым дядям», — говорила актриса.
После окончания школы Ходченкова поступила в Институт мировой экономики, как советовала мама. Экономика показалась настолько скучной, что она не выдержала даже до первой сессии. Когда перевелась на рекламу, оказалось, что и это неинтересно. Тогда Светлана вспомнила свою детскую мечту — стать актрисой. Пройдя двухмесячные курсы, она единственная из группы прошла конкурс в знаменитый театр имени Бориса Щукина.


Карьерный взлёт



Светлане было всего 20 лет, когда она получила главную роль в картине «Благословите женщину». По признанию самой актрисы, из-за гормонального сбоя она набрала вес, и этот обстоятельство сыграло ей на руку: её заметил оператор фильма и уговорил режиссёра утвердить на роль. За свою работу в этой картине Светлана получила премию «Ника».
«Мне очень повезло, что я попала в руки к Станиславу Сергеевичу Говорухину. Для этой роли нужен был именно такой цыпленок жёлтый, который ничего не знает. У меня всё получилось только благодаря интуиции. Там не было ничего наигранного, вымученного, сделанного, как говорят, "по школе"», — рассказывала актриса.

Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)

Спустя два года она вновь появилась в фильме Говорухина. Картина «Не хлебом единым» закрепила успех, а режиссёр окончательно убедился в таланте Ходченковой. А после она ещё снилась в его картине «Конец прекрасной эпохи».

После того как Светлана похудела, Станислав Говорухин сетовал и говорил, что вместе с весом ушла и изюминка актрисы, что она превратилась в «селёдку».
«Мне было больно и обидно, что Станислав Сергеевич упрекал меня, будто бы я худею, следуя моде. Повторяю, что я не худела. Был гормональный сбой», — признавалась Ходченкова.

Работа в Голливуде



Ходченкова — одна из немногих российских актрис, которым удалось сняться в голливудских фильмах. В триллере «Шпион, выйди вон!» ей досталась одна из главных ролей. Светлане посчастливилось поработать с такими звёздами, как Гэри Олдмен, Бенедикт Камбербэтч, Том Харди.

После работы с Хью Джекманом в картине «Росомаха. Бессмертный», где Светлана перевоплотилась в злодейку Гадюку, актриса думала остаться в Америке, но всё-таки решила вернуться обратно на родину.
«<…> в России у меня всё достаточно хорошо складывается. Мне не хотелось размениваться этим», — цитирует слова актрисы издание «78.ru».
Ещё один важный момент, который останавливал Ходченкову, — это языковой барьер. Несмотря на знание английского, она понимала, что каждая реплика требует огромных усилий. Для неё самым страшным было услышать от режиссёра фразу: «А теперь всё то же самое своими словами».

Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)

Всего на счету Светланы Ходченковой более 100 ролей в различных проектах, среди них: «Нулевой километр, «Куприн. Яма», «Кровавая леди Батори», «Викинг», «Домашний арест», «Казанова» и многие другие.

Светлану можно увидеть и на сцене театра, однако кино для неё на первом месте. За свой вклад в отечественный кинематограф она получила звание заслуженной артистки РФ. Кроме того, Ходченкову признавали самой успешной российской актрисой десятилетия.


Брак с актёром Владимиром Яглычем



Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч познакомились, когда учились в Щукинском училище. Долгое время они дружили, и только после премьеры сериала «Карусель» Владимир набрался смелости и пригласил коллегу на ужин в ресторан. Вскоре завязался роман, а потом последовало и предложение выйти замуж.

Владимир Яглыч (Фото: соцсети)

Пара распалась после пяти лет супружеской жизни. У обоих были сильные характеры, в итоге ссоры случались регулярно. А когда карьера Светланы развивалась более успешно, чем Владимира, которого подозревали ещё и в ревности, конфликты достигли своего апогея.
«Решение принимали вместе. Мы поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», — сказал Яглыч.

Сбежавшая невеста



С бизнесменом Георгием Петришиным актриса познакомилась ещё за год до развода. Георгий красиво ухаживал, Ходченкова выглядела счастливой.

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Спустя четыре года бизнесмен сделал ей предложение на сцене после спектакля «История любви», в котором играла Светлана. Вскоре влюблённые назначили дату свадьбу, но за месяц до этого события они поссорились и расстались. По слухам, Ходченкова выступила инициатором, якобы Петришин сильно ревновал и контролировал её.


Были другие романы?



После разрыва с бизнесменом Светлану видели в компании актёра Дмитрия Малашенко.

Следующим ухажёром актрисы стал близкий друг её несостоявшегося мужа — бизнесмен и ортопед Кирилл Маслиев. С ним Ходченкова летала на отдых, но в итоге они расстались.

После Светлана решила снова сойтись с Георгием Петришиным. Говорили, что бизнесмен сделал предложение актрисе во второй раз. Через полгода они окончательно расстались.

Семён Слепаков* (Фото: соцсети)

Вскоре после этого Ходченковой приписали роман с Семёном Слепаковым*. Слухи подогревало и то, что, как выяснилось, он недавно развёлся. Но как стало известно, они просто вели мероприятие вместе, а связывает их лишь дружба.

В 2022 году говорили о тайных отношениях между Ходченковой и предпринимателем Павлом Манченко: якобы он возил её в Париж и даже делал предложение.


Против абортов



У Светланы Ходченковой нет детей, однако она в своё время заявляла, что никогда бы не решилась на аборт.
«<…> это преступление. Ни один мужчина на свете не заставил бы меня убить ребёнка», — говорила в интервью актриса.

Как сейчас живёт Ходченкова



Недавно Светлане исполнилось 42 года, она прекрасно выглядит — фотографии, которые она публикует в соцсетях, тому доказательство.

Она не замужем, последние несколько лет её личная жизнь — запретная тема для интервью.

Актриса занимается танцами — танцует на пилоне. Впрочем, как это часто бывает со знаменитостями, она сталкивается с критикой. Так, некоторые не одобряют её увлечение, называя его «грязными танцами». А съёмки в фильмах с откровенными сценами некоторые связывают с фригидностью Ходченковой.
«Завистницы объясняют гиперсексуальность актрисы перед камерой её комплексом фригидности. Будто бы Светлана — холодная женщина, и им это видно невооружённым глазом», — писало несколько лет назад издание «Экспресс-газета».
Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)

По словам психолога Станислава Самбурского, неудачи в личной жизни Ходченковой происходят из-за того, что она отдаёт предпочтение не отношениям, а работе.
«Выбирая между новым проектом и новым мужчиной, она, безусловно, выберет первое. Все визуальные проявления её тщательной работы с телом и лицом <…> говорят о силе артистки и её чётком плане реализоваться в творческой профессии», — поделился своим мнением с онлайн-журналом «Страсти» эксперт.
Всего за один съёмочный день Ходченкова зарабатывает около одного миллиона рублей. Блондинка купила квартиру на 71-ом этаже в одной из высоток в районе «Москва-Сити». К слову, Павел Манченко, с которым ей приписывают роман, живёт по соседству.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

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Покинувшая Россию София Ротару лишилась 65 млн рублей: что произошло
Певица София Ротару не смогла продать квартиру за 65 миллионов рублей
23 января 2025, 17:32

София Ротару (Фото: соцсети)

Певица София Ротару не смогла продать квартиру за 65 миллионов рублей, которую ей подарил в свое время ныне почивший экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Как передает Telegram-канал Popcake, на указанную недвижимость не нашлось покупателей. Сама исполнительница сейчас проживает в Италии, она отказалась выступать не только в России, но и в целом. Звезда не жалует даже корпоративы.
У артистки больше нет миллионов, но есть недвижимость на территории РФ. Также у Ротару есть сын Руслан и внуки Анатолий и София. Первый пробует себя в модельном бизнесе, вторая уехала в США, где занимается личной жизнью. Поговаривали, что Ротару тяжело болела, что и сказалось на концертах.

Ранее сообщалось о новых сенсационных фактах о Ротару.

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Квартира от мэра за 70 млн, отель в Ялте и гонорар в 150 тысяч евро: новые сенсационные факты о Ротару и ее безработном сыне
23 января 2025, 17:29

София Ротару (Фото: соцсети)

После начала специальной военной операции София Ротару перестала появляться в России. Сначала 77-летняя певица жила в своем особняке в Киеве, а затем окончательно переехала в Италию, где приобрела виллу на побережье Сардинии за 4 миллиона евро.
Артистка отказалась от выступлений, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Продюсер Евгений Морозов отметил, что у Ротару достаточно средств, чтобы обойтись без концертов.

Однако, по всей видимости, ей все же нужны деньги, так как она одна обеспечивает свою семью — сына Руслана, его супругу Светлану и внуков Соню и Анатолия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Российская недвижимость

Певица поручила своему сыну продать свою российскую недвижимость. Напомним, что Ротару уже продала две квартиры в Ялте. У нее также осталась дача в крымском поселке Никита, которую, как говорят, тоже планируют выставить на продажу.

Подаренная мэром квартира

В Москве у Ротару имеется трехкомнатная квартира на Зоологической улице, подаренная ей мэром Юрием Лужковым. Осенью на риелторском сайте появилось объявление о ее продаже.

«Предлагаем уникальную трехкомнатную квартиру в самом сердце Москвы. Исторический центр. Просторная и светлая квартира с уютной атмосферой. Комнаты 30 19 16 метров, кухня-столовая — 16 метров, огромная лоджия. Уникальность квартиры также в том, что она принадлежит известной артистке», — было указано в объявлении.

Первоначально певица просила за квартиру 70 миллионов рублей, но затем снизила цену до 65 миллионов.

По словам приятельницы певицы, покупателей не нашлось из-за высокой цены. За такие деньги можно спокойно купить новую квартиру в центре. В итоге Соня решила снять квартиру с продажи и наняла женщину для ухода за ней — она будет приходить два раза в месяц для уборки.

Отель в Ялте

Тем временем отель «Вилла София» в Ялте остается пустым. Элитная гостиница на морской набережной продается уже несколько лет. Руслан Евдокименко выставил отель на продажу за 25 миллионов евро (около 2 миллиардов 650 миллионов рублей), но покупателей не нашлось.

Местные жители давно просят власти национализировать гостиницу, предлагали даже открыть в ней ЗАГС, но вопрос остается открытым.

Фото: iStock/Butterfly2023

Строительный бизнес

Как сообщают источники, ей регулярно поступают предложения на выступления, но она распустила свой коллектив и отказывается даже от гонораров в 150 тысяч евро (примерно 16 миллионов рублей).

Все свои гонорары она всегда принимала наличными и в долларах. У нее достаточно средств, чтобы обеспечить своих правнуков. Кроме того, помимо музыкальной карьеры, Ротару заработала капитал на строительном бизнесе и в 90-е годы приобрела много недвижимости в Киеве, которую сдавала различным компаниям. Поэтому никто в ее семье никогда не работал.

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