«За каждый вздох»: Ханна отметила 34-летие, снявшись в трусиках и с бантом на груди

Ханна (Фото: соцсети)
Певица Ханна (Анна Иванова) отметила 34-летие, снявшись в откровенной фотосессии в трусиках и с бантом на груди. Скандальные фото опубликованы в соцсетях исполнительницы. Стоит отметить, что ее наряд весьма провокационный и сексуальный. Она позировала в нем на фоне багрового занавеса.
Ноги певицы украшали подобранные в тон чулки. Той же расцветки были и трусики. Картину дополнил эффектный макияж, а именно, черные стрелки и нюдовая помада.Иванова продемонстрировала все свои достоинства. Кроме того, на ней были туфли на каблуках, массивные серьги и ожерелье.
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«Я каждый день благодарю Бога и Вселенную за каждый прожитый день, за возможности, за свою семью, за любовь, которая есть во мне и со мной, за любимое дело, за своих слушателей и за каждый вздох», — написала Ханна.
Перед этим стало известно, зачем Ксения Бородина с женихом полетела в Стамбул.
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Никита Кротов