«Говно, облачённое в перья и стразы»: Лолита намекнула на Киркорова в неоднозначном высказывании

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Певица Лолита снова оказалась в центре скандала. На этот раз из-за своего неоднозначного высказывания, пишет Telegram-канал «Звездач».
Артистку засняли во время выступления перед фанатами. В соцсетях распространился ролик, в котором Лолита, без указания конкретных имён, заявила, что любые плохие артисты, завёрнутые в красивую обёртку, имеют успех. Однако сделала она это заявление в присущей ей манере:
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«Любое говно, облачённое в перья и стразы – оно всегда имеет успех».Пользователи соцсетей начали предполагать, кому же адресовано такое неприятное высказывание. Многие сошлись на мнении, что речь идёт о Филиппе Киркорове.
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Анастасия Чинкова