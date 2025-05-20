«Удочерила в городе Клин»: поклонники засомневались в кровном родстве Лолиты Милявской и ее дочери Евы

Лолита Милявская (Фото: Телеграм @lolitamilyavskaya)
В кровном родстве Лолиты Милявской и ее единственной наследницы Евы засомневались в сети. Слухи об удочерении возникли после откровений одной пользовательницы. Об этом пишет «Экспресс газета».
«Удочерила в городе Клин, на тот момент у меня там медсестрой работала сестра, информация 100%», — написала неизвестная.Ранее считалось, что девочка родилась в браке Милявской с Цекало. Однако позже певица призналась, что продюсер — не биологический отец, но имя настоящего так и не раскрыла. До сих пор никто не сомневался, что Лолита — родная мать Евы. Тем более реальных доказательств об удочерении нет, отмечает издание.
В сети это вызвало волну обсуждений. Например, поклонники спрашивали, есть ли фото звезды во время беременности, и утверждали, что «эта новость стара, как мир». Сама Милявская пока никак не прокомментировала ситуацию.
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