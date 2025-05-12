«Артистичная малышка»: изменившаяся за границей дочь Лолиты позабавила поклонников матери

Лолита Милявская (Фото: Телеграм @lolitamilyavskaya)
На майские праздники певица Лолита Милявская улетела к дочери, которая живет с бабушкой в Болгарии. Артистка вышла на связь с фолловерами и призналась, что они с Евой чудесно проводят время вместе.
Дочь исполнительницы хита «На Титанике» любит петь. Но Еве по душе не классика или поп-музыка, а шансон. Видео с исполнением одной из композиций Милявская записала на камеру. Ева восхитила свою знаменитую маму и пользователей Сети.
Напомним, после «голой» вечерники Насти Ивлеевой в позапрошлом году концерты Лолиты во многих городах России отменили. В этом году исполнительница хита «На Титанике» пока не смогла вернуться к полноценной гастрольной деятельности. В апреле состоялось первое после длительного перерыва выступление певицы, Милявская вышла на сцену в Зеленограде.
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«Лолита, вам обязательно нужно спеть вместе! Доча такая манерная, особенная, очень приятно ее слушать!», «Ева такая позитивная и юморная», «Как она кайфует, когда поет», «Репертуар что надо», «У нее отличное чувство юмора. Вся в маму», «Умничка! Легкая, добрая, искренняя», «Артистичная малышка», — обратили внимание подписчики артистки.
Напомним, после «голой» вечерники Насти Ивлеевой в позапрошлом году концерты Лолиты во многих городах России отменили. В этом году исполнительница хита «На Титанике» пока не смогла вернуться к полноценной гастрольной деятельности. В апреле состоялось первое после длительного перерыва выступление певицы, Милявская вышла на сцену в Зеленограде.
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Ольга Енгалычева