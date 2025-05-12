«Артистичная малышка»: изменившаяся за границей дочь Лолиты позабавила поклонников матери

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказался о сообщениях о возвращении Дианы Арбениной в Россию после «отмены». В своём Telegram-канале он возмутился, что не поддерживающая Россию певица выступила в театре Никиты Михалкова в Москве, и привал её «покаяться» перед россиянами.