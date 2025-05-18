«Говорила, что ножки не ходят, ручки уже не те»: последние годы жизни Нины Гребешковой

Нина Гребешкова (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Дочь почившей актрисы Нины Гребешковой Оксана Гайдай рассказала программе «Ты не поверишь!», что артистка была «в здравом уме» до последнего дня.
«Она очень сильный человек, очень мужественный и терпеливый. И она до последнего была в здравом уме, в твердой памяти», — прокомментировала собеседница в эфире телепередачи.
По словам писателя Аркадия Инина, Гребешкова никогда не жаловалась на жизнь, хоть у нее и были проблемы со здоровьем, о которых она говорила.
«Жила она отдельно, за ней следили дочка и внучка, но не в плане беспомощности, например, принести продукты. Конечно, она говорила, что „ножки не ходят, ручки уже не те“, но никогда мы не получали от нее каких-то жалоб. И речь была абсолютно не старческая», — добавил Инин.Нины Гребешковой не стало 10 мая на 95-м году жизни. Актрису похоронили 14 мая на Кунцевском кладбище Москвы. За свою жизнь звезда советского кинематографа снялась в более чем 80 кинолентах.
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