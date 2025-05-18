Гусейн Гасанов (Фото: Instagram*/gusein.gasanov)
Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» перед возбуждением уголовного дела. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Блогер активно распродавал свое последнее имущество в российской столице перед тем, как его объявили в международный розыск. Уточняется, что Гасанов жил в трехкомнатных апартаментах в Neva Towers.
После отъезда блогер сдал апартаменты в аренду за 749 тыс рублей в месяц. Спустя время у Гасанова начались проблемы с российской налоговой. Сначала Гусейн продал свой Rolls-Royce Cullinan 2020 года (стоимость на рынке составляет до 50 млн рублей), а потом выставил на продажу и квартиру в «Москве-Сити» за 100 млн рублей, но найти покупателя не успел. 14 мая текущего года блогера заочно арестовали и объявили в розыск, ему грозит до семи лет лишения свободы по статье о легализации и отмывании денег.
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*Запрещен в РФ
После отъезда блогер сдал апартаменты в аренду за 749 тыс рублей в месяц. Спустя время у Гасанова начались проблемы с российской налоговой. Сначала Гусейн продал свой Rolls-Royce Cullinan 2020 года (стоимость на рынке составляет до 50 млн рублей), а потом выставил на продажу и квартиру в «Москве-Сити» за 100 млн рублей, но найти покупателя не успел. 14 мая текущего года блогера заочно арестовали и объявили в розыск, ему грозит до семи лет лишения свободы по статье о легализации и отмывании денег.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова