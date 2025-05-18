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Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» перед возбуждением уголовного дела

Блогер Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» перед возбуждением дела
Гусейн Гасанов (Фото: Instagram*/gusein.gasanov)

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram*/gusein.gasanov)

Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» перед возбуждением уголовного дела. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Блогер активно распродавал свое последнее имущество в российской столице перед тем, как его объявили в международный розыск. Уточняется, что Гасанов жил в трехкомнатных апартаментах в Neva Towers.

После отъезда блогер сдал апартаменты в аренду за 749 тыс рублей в месяц. Спустя время у Гасанова начались проблемы с российской налоговой. Сначала Гусейн продал свой Rolls-Royce Cullinan 2020 года (стоимость на рынке составляет до 50 млн рублей), а потом выставил на продажу и квартиру в «Москве-Сити» за 100 млн рублей, но найти покупателя не успел. 14 мая текущего года блогера заочно арестовали и объявили в розыск, ему грозит до семи лет лишения свободы по статье о легализации и отмывании денег.

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*Запрещен в РФ
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«Говорила, что ножки не ходят, ручки уже не те»: последние годы жизни Нины Гребешковой
Дочь Нины Гребешковой заявила, что артистка до последнего была «в здравом уме».
18 мая 2025, 11:33

Нина Гребешкова (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Дочь почившей актрисы Нины Гребешковой Оксана Гайдай рассказала программе «Ты не поверишь!», что артистка была «в здравом уме» до последнего дня.
«Она очень сильный человек, очень мужественный и терпеливый. И она до последнего была в здравом уме, в твердой памяти», — прокомментировала собеседница в эфире телепередачи.

По словам писателя Аркадия Инина, Гребешкова никогда не жаловалась на жизнь, хоть у нее и были проблемы со здоровьем, о которых она говорила.

«Жила она отдельно, за ней следили дочка и внучка, но не в плане беспомощности, например, принести продукты. Конечно, она говорила, что „ножки не ходят, ручки уже не те“, но никогда мы не получали от нее каких-то жалоб. И речь была абсолютно не старческая», — добавил Инин.
Нины Гребешковой не стало 10 мая на 95-м году жизни. Актрису похоронили 14 мая на Кунцевском кладбище Москвы. За свою жизнь звезда советского кинематографа снялась в более чем 80 кинолентах.

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Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» перед возбуждением уголовного дела

«Стараются надавить»: Natan накинулся на Бузову из-за напоминания о романе с Лерчек

Максим Виторган показал фото с возлюбленной, которая моложе него на 18 лет
#мир
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«Стараются надавить»: Natan накинулся на Бузову из-за напоминания о романе с Лерчек
Natan накинулся на Бузову из-за напоминания о романе с блогершей Лерчек
18 мая 2025, 11:15

Ольга Бузова (Фото: Telegram/byzovahouse)

Рэпер Natan (Натан Миров) указал Ольге Бузовой на непрофессионализм на фоне напоминания о романе с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек). Об этом со ссылкой на исполнителя пишет журнал The Voice.
«Если честно, вот это было немножко непрофессионально со стороны Оли, когда я получал упреки в свою сторону только по одной причине. Это может говорить о том, что есть либо предвзятость, либо любимчики и нелюбимчики. Это очень плохо, потому что в коллективе потом пошла молва о том, что меня как-то эмоционально топят и стараются на меня надавить», — прокомментировал рэпер.
В настоящее время Натан снимается в реалити-шоу «Сокровища императора» вместе с коллегой по цеху Ириной Дубцовой. По его мнению, ведущие в принципе должны быть справедливы к участникам того или иного шоу.

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Невеста Патрика Шварценеггера рассказала, когда они поженятся

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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Невеста Патрика Шварценеггера рассказала, когда они поженятся
18 мая 2025, 11:07

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Невеста Патрика Шварценеггера Эбби Чемпион рассказала, когда они поженятся. Об этом пишет британский журнал HELLO!
Приготовления к свадьбе, отложенные из-за съемок Патрика Шварценеггера в сериале «Белый лотос» возобновлены. Недавно в разговоре с друзьями 28-летняя модель подтвердила, что до торжественной церемонии, которая пройдет в США, остались считанные недели.

Согласно информации источника, влюбленные взволнованы из-за предстоящего торжественного события. Патрик и Эбби вместе уже 10 лет. В декабре 2023 года пара объявила о своей помолвке.

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Родственники Яниса Тиммы требуют с Анны Седоковой 60 млн рублей

Максим Виторган показал фото с возлюбленной, которая моложе него на 18 лет
#сша
#фото
#сын
#свадьба
#отношения
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Родственники Яниса Тиммы требуют с Анны Седоковой 60 млн рублей
Семья Яниса Тиммы намерена отсудить у Седоковой 60 млн рублей с продажи квартиры
18 мая 2025, 08:44

Анна Седокова (Фото: Instagram*, @annasedokova)

Семья погибшего баскетболиста Яниса Тиммы хочет отсудить у Анны Седоковой 60 млн рублей с продажи квартиры в ЖК «Алые паруса», купленной совместно в 2022 году. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Анна и Янис приобрели квартиру в ЖК «Алые паруса» в 2022 году в статусе мужа и жены. В сентябре прошлого года артистка продала недвижимость минимум за 150 млн рублей, а ровно через месяц она подала заявление на развод.

Адвокаты семьи погибшего спортсмена намерены отсудить хотя бы 60 млн. Эту сумму планируется передать на обеспечение ребенка Тиммы от первого брака, который остался без отца. Юристы подготовили для исполнительницы досудебную претензию, родственники баскетболиста предлагают мировое соглашение.

Седокова и Тимма купили в браке пять квартир (четыре из них — на этапе котлована), которые продавали после сдачи.

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*Запрещен в РФ
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Косметолог Красота раскрыла количество пластических операций Светланы Ходченковой
Косметолог Красота: Ходченкова могла изменить форму носа, ушей и подбородка
18 мая 2025, 08:25

Светлана Ходченкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Врач-косметолог Анна Красота высказалась об изменившейся внешности актрисы Светланы Ходченковой. Об этом сообщает портал «Страсти».
По сравнению со старыми фото у 42-летней артистки по-другому выглядят линии скул, подбородка и нижней челюсти, отметила эксперт. По мнению косметолога, Ходченкова могла сделать контурную пластику.

Красота добавила, что Светлана также могла скорректировать нос и исправить прикус. Врач заключила, что актриса поддерживает свою внешность с помощью массажей, ​уходов ​и легких инъекций.

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