«Стараются надавить»: Natan накинулся на Бузову из-за напоминания о романе с Лерчек

Ольга Бузова (Фото: Telegram/byzovahouse)
Рэпер Natan (Натан Миров) указал Ольге Бузовой на непрофессионализм на фоне напоминания о романе с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек). Об этом со ссылкой на исполнителя пишет журнал The Voice.
«Если честно, вот это было немножко непрофессионально со стороны Оли, когда я получал упреки в свою сторону только по одной причине. Это может говорить о том, что есть либо предвзятость, либо любимчики и нелюбимчики. Это очень плохо, потому что в коллективе потом пошла молва о том, что меня как-то эмоционально топят и стараются на меня надавить», — прокомментировал рэпер.В настоящее время Натан снимается в реалити-шоу «Сокровища императора» вместе с коллегой по цеху Ириной Дубцовой. По его мнению, ведущие в принципе должны быть справедливы к участникам того или иного шоу.
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