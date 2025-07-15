Раскрыт гонорар Пелагеи за предстоящий сольный концерт в Москве

15 июля 2025, 17:29

Пелагея заработает более двух миллионов рублей за сольный концерт в Москве

Пелагея (фото: РИА Новости/Бахром Хатамов)

Певица Пелагея заработает более двух миллионов рублей на сольном концерте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».