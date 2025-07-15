Раскрыт гонорар Пелагеи за предстоящий сольный концерт в Москве
Пелагея заработает более двух миллионов рублей за сольный концерт в Москве
Певица Пелагея заработает более двух миллионов рублей на сольном концерте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Исполнительница выступил на открытой площадке в рамках фестиваля, где вживую исполнит русскую народную музыку в современной обработке.
Стоимость билетов на концерт начинается от 2,5 тысяч за танцпол и от 12 тысяч за вип-ложу.
При полной посадке зала выступление Пелагеи принесёт организаторам более двух миллионов рублей.
Сольный концерт Пелагея даст 18 июля в арт-пространстве «Дизайн-завод» в Москве.
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