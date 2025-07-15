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Раскрыт гонорар Пелагеи за предстоящий сольный концерт в Москве

Пелагея заработает более двух миллионов рублей за сольный концерт в Москве
Пелагея (фото: РИА Новости/Бахром Хатамов)

Певица Пелагея заработает более двух миллионов рублей на сольном концерте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Исполнительница выступил на открытой площадке в рамках фестиваля, где вживую исполнит русскую народную музыку в современной обработке.

Стоимость билетов на концерт начинается от 2,5 тысяч за танцпол и от 12 тысяч за вип-ложу.

При полной посадке зала выступление Пелагеи принесёт организаторам более двух миллионов рублей.

Сольный концерт Пелагея даст 18 июля в арт-пространстве «Дизайн-завод» в Москве.

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Анастасия Чинкова

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