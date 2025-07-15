Мария Кожевникова раскрыла, вернется ли в «Универ»

15 июля 2025, 20:05

Мария Кожевникова заявила, что вернется в «Универ» по просьбам зрителей

Мария Кожевникова (Фото: Телеграм/KozhevnikovaMaria)

Мария Кожевникова подтвердила новости о своем возвращении в сериал «Универ». Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.





Актриса призналась, что больше не собиралась исполнять роль Аллы Гришко, но вскоре поддалась уговорам зрителей. По ее словам, поклонники на протяжении 15 лет просили ее вернуться к съемкам.

«Вы просили об этом 15 лет! Не было ни дня, чтобы кто-то не написал или не подошел на улице и не спросил, когда Аллочка вернется... Теперь я официально подтверждаю. Честно, я долго думала и не хотела. Но желание и любовь зрителей для меня важнее даже моих собственных амбиций и предубеждений», — написала артистка.