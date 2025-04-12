Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова заявила, что ушла от отца троих своих детей

Валерия Девятова (Фото: Инстаграм* @valeriya_devyatova)
Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова заявила, что в настоящее время воспитывает детей одна. Певица поделилась, что чувствует себя героиней. Ее процитировало издание Starhit.
У Девятовой трое детей: Грише сейчас девять лет, Гоше — семь, а единственной дочке Ангелине исполнилось два года. Валерия справляется с обязанностями матери и строит карьеру. Однако певица все испытывает трудности. Звезда рассталась с возлюбленным, от которого родила сыновей и дочь.
Девятова обратила внимание, что она сталкивается с множеством проблем, но ей приходится все делать самой.
Но исполнительница не любит жаловаться, а относится ко всему с юмором.
Певица считает, что мужчины должны помогать с теми делами, которые требуют физической силы. Сама Девятова не может ничего починить дома и вызывает кого-то обученного.
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«Я мать троих детей! Я понимаю, что это еще не предел, но очень часто чувствую себя героиней. Каждый день я маленькая героиня для своей семьи. Воспитанием детей занимаюсь сейчас одна», — призналась артистка.
Девятова обратила внимание, что она сталкивается с множеством проблем, но ей приходится все делать самой.
Но исполнительница не любит жаловаться, а относится ко всему с юмором.
«Что бы ни было, мне всё равно везло, потому что у меня есть трое прекрасных деток, мне вообще повезло в этой жизни», — подчеркнула Валерия.
Певица считает, что мужчины должны помогать с теми делами, которые требуют физической силы. Сама Девятова не может ничего починить дома и вызывает кого-то обученного.
«На женских плечах должны лежать настроение дома, семьи, быт, вкусная еда и спокойствие детей», — добавила солистка «Фабрики».
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Ольга Енгалычева