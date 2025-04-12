«Мы остались без Паши Техника»: экс-супруге Гуфа жаль, что она не приехала проститься с рэпером

Паша Техник и Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)
Бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай заявила, что Паша Техник преподал всем важный урок. Телеведущая и блогер рассказала о том, каким на самом деле был умерший рэпер, сообщил журнал The Voice.
Живущая на Бали Айза пожаловалась, что не смогла приехать на церемонию прощания с Пашей в Москве.
По словам бывшей жены Гуфа, лишь те, кто не знал рэпера лично, говорят о нем что-то нехорошее.
Звезду потрясло количество поклонников на похоронах и их эмоциональное поведение. Она подчеркнула, что это показывает то, каким потрясающим человеком был Техник.
Телеведущая выразила надежду, что когда-нибудь люди будут смотреть на зависимых людей без осуждения, стыда и брезгливости. По мнению экс-супруги Гуфа, необходимо дарить любовь и поддержку тем, кто борется за чистую жизнь.
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«Мне очень жаль, что такой человек ушел из жизни. Мне очень жаль семью Паши. Мне жаль всех нас — мы остались без Паши Техника. И мне жаль, что болезнь все-таки победила его», — отметила телеведущая.
По словам бывшей жены Гуфа, лишь те, кто не знал рэпера лично, говорят о нем что-то нехорошее.
Звезду потрясло количество поклонников на похоронах и их эмоциональное поведение. Она подчеркнула, что это показывает то, каким потрясающим человеком был Техник.
«Помимо музыки, помимо его легендарных фраз, Паша дал нам огромный урок. Он показал на своем примере, что быть зависимым — не значит быть плохим человеком», — добавила Айза.
Телеведущая выразила надежду, что когда-нибудь люди будут смотреть на зависимых людей без осуждения, стыда и брезгливости. По мнению экс-супруги Гуфа, необходимо дарить любовь и поддержку тем, кто борется за чистую жизнь.
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Ольга Енгалычева