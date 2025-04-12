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«Мы остались без Паши Техника»: экс-супруге Гуфа жаль, что она не приехала проститься с рэпером

Телеведущая Айза-Лилуна Ай заявила, что ей очень жаль покойного Пашу Техника
Паша Техник и Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Паша Техник и Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай заявила, что Паша Техник преподал всем важный урок. Телеведущая и блогер рассказала о том, каким на самом деле был умерший рэпер, сообщил журнал The Voice.
Живущая на Бали Айза пожаловалась, что не смогла приехать на церемонию прощания с Пашей в Москве.

«Мне очень жаль, что такой человек ушел из жизни. Мне очень жаль семью Паши. Мне жаль всех нас — мы остались без Паши Техника. И мне жаль, что болезнь все-таки победила его», — отметила телеведущая.

По словам бывшей жены Гуфа, лишь те, кто не знал рэпера лично, говорят о нем что-то нехорошее.

Звезду потрясло количество поклонников на похоронах и их эмоциональное поведение. Она подчеркнула, что это показывает то, каким потрясающим человеком был Техник.

«Помимо музыки, помимо его легендарных фраз, Паша дал нам огромный урок. Он показал на своем примере, что быть зависимым — не значит быть плохим человеком», — добавила Айза.

Телеведущая выразила надежду, что когда-нибудь люди будут смотреть на зависимых людей без осуждения, стыда и брезгливости. По мнению экс-супруги Гуфа, необходимо дарить любовь и поддержку тем, кто борется за чистую жизнь.

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«Говорю себе, что смелая»: Кэти Перри рассказала о подготовке к полету в космос
Певица Кэти Пэрри заявила, что морально готовится к полету в космос
12 апреля 2025, 14:45

Кэти Перри (Фото: Инстаграм* @katyperry)

Американская певица Кэти Перри раскрыла, как готовится к полету в космос. Сейчас исполнительница занимается психологической самоподготовкой, сообщила газета Daily Mail.
Уже в этот понедельник исполнительница хита «Hot N Cold» отправится в путешествие на космическом корабле New Shepard компании Blue Origin, на борту которого будут лишь женщины.

Перри призналась, что в настоящее время ей необходимо морально подготовить себя к полету. Звезда уверена, что должна совершить этот поступок, дабы вдохновить своих фанатов и стать хорошим примером для подражания.

«Я говорю себе, что я смелая, отважная и делаю это для следующего поколения. Я готова вдохновить много людей, но особенно молодых девушек, которые смогут позволить себе полететь в космос в будущем без каких-либо ограничений», — откровенничала певица.

Вместе с Кэти в космос полетит соведущая CBS Mornings Гейл Кинг, невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес, продюсер Керианн Флинн, Аманда Нгуен и инженер НАСА Аиша Боу.

Миссия будет 11-м полетом на орбиту компании Blue Origin.

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#космос
#певица
#путешествие
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«Хотел бы, чтобы я была счастливой»: Седокова оправдалась за выход в вызывающем наряде
Седокова оправдалась за выход в вызывающем наряде
12 апреля 2025, 14:35

Анна Седокова (Фото: Telegram/secretanna)

Хейтеры снова накинулись на певицу Анну Седокову, которая появилась на музыкальной премии «ЖАРА». Звезда не общалась с прессой, сфотографировалась, а затем была в звездном секторе и поздравляла победителей. Анна оделась в шоколадное платье с соблазнительно открытыми бедрами, ноги певицы украсили кремовые туфли. По словам Седоковой, ушедший из жизни Янис Тимма хотел, чтобы она была счастлива.
«Люди раздают советы, как надо скорбить, даже не понимая, о чем это слово. Но я знаю, что он бы хотел, чтобы я была сильной и счастливой. А о нем говорили, как о великом спортсмене, а не все это…» — написала Седокова.
Исполнительница резюмировала, что выбирает «путь сильного человека». Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря 2024 года.

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#мир
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Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова заявила, что ушла от отца троих своих детей
12 апреля 2025, 14:27

Валерия Девятова (Фото: Инстаграм* @valeriya_devyatova)

Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова заявила, что в настоящее время воспитывает детей одна. Певица поделилась, что чувствует себя героиней. Ее процитировало издание Starhit.
У Девятовой трое детей: Грише сейчас девять лет, Гоше — семь, а единственной дочке Ангелине исполнилось два года. Валерия справляется с обязанностями матери и строит карьеру. Однако певица все испытывает трудности. Звезда рассталась с возлюбленным, от которого родила сыновей и дочь.

«Я мать троих детей! Я понимаю, что это еще не предел, но очень часто чувствую себя героиней. Каждый день я маленькая героиня для своей семьи. Воспитанием детей занимаюсь сейчас одна», — призналась артистка.

Девятова обратила внимание, что она сталкивается с множеством проблем, но ей приходится все делать самой.

Но исполнительница не любит жаловаться, а относится ко всему с юмором.

«Что бы ни было, мне всё равно везло, потому что у меня есть трое прекрасных деток, мне вообще повезло в этой жизни», — подчеркнула Валерия.

Певица считает, что мужчины должны помогать с теми делами, которые требуют физической силы. Сама Девятова не может ничего починить дома и вызывает кого-то обученного.

«На женских плечах должны лежать настроение дома, семьи, быт, вкусная еда и спокойствие детей», — добавила солистка «Фабрики».

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#дети
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#певица
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«Испытываю чувство стыда»: финалистка «Битвы экстрасенсов» разочаровалась в коллегах
Лина Джебисашвили разочаровалась в коллегах
12 апреля 2025, 14:15

Лина Джебисашвили (Фото: Instagram*/linadzhebisashviliofficial)

Финалистка 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили разочаровалась в участниках новой «Битвы сильнейших». Речь идет об Олеге Шепсе и Владе Череватом. Медиум был главным претендентом на победу, а чернокнижник стал финалистом, благодаря соперникам, отдавшим ему свои голоса. Лина заявила, что недовольна коллегами.
«Я очень разочарована в поведении этих ребят. Меряются коронами, так нелепо... Испытываю чувство стыда», — сказала она.

Лина не стала участвовать в новом сезоне «Битвы», но приняла участие в шоу «Сокровища императора». Напарником Лины стал ее молодой человек видеоинженер Юрий Фунтов. К слову, Лине Джебисашвили понравилась ведущая Ольга Бузова.

«Оля добрая и искренняя», — заключила Джебисашвили.

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«Умру, но не буду наркоманом»: долгий путь Юрия Куклачёва к званию клоуна, наркомания и обвинения в живодерстве
12 апреля 2025, 14:13

Юрий Куклачёв (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Цирковой артист, клоун и дрессировщик кошек Юрий Дмитриевич Куклачёв сегодня отмечает свое 76-летие. Артист, постигший трудное ремесло дрессировки кошек, прошел трудный путь на пути к популярности, параллельно сумев выстроить крепкую семью. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Детство артиста


Юрий Куклачёв (Фото: скриншот репортажа РТР Молдова)

Юрий Куклачёв появился на свет 12 апреля 1949 года в посёлке Подрезково, который теперь является частью Химок, в семье простых рабочих. Его отец, Дмитрий, имел лишь начальное образование и работал шофёром, в то время как мать, Валентина, исполняла обязанности дворника.

Детские годы Юрия были полны трудностей и лишений. В возрасте трёх лет его семья столкнулась с серьёзными проблемами: на отца поступил донос за невинный анекдот, что привело к домашнему аресту. Это создало атмосферу постоянного страха и ожидания, когда к ним приедет «чёрный воронок».

В семь лет Куклачёв впервые увидел фильм с легендарным Чарли Чаплином в главной роли. Этот опыт произвёл на него глубокое впечатление и стал поворотным моментом в его жизни — именно тогда он решил, что хочет стать клоуном.

Несмотря на свою мечту, Юрий долго не мог поступить в цирковое училище, пробуя свои силы в течение семи лет без успеха. В 1963 году он поступил в московское профессионально-техническое училище №3, где изучал печатное дело и работал в типографии «Молодая гвардия». Однако даже в это время он не оставлял надежды на осуществление своей мечты и по вечерам посещал народный цирк при Доме культуры «Красный Октябрь». В 1967 году его усилия были вознаграждены: он стал лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности, что открыло новые горизонты для его карьеры.

«Я выступаю и становлюсь первым клоуном Советского Союза! Меня показывают по телевидению, мы выступаем в цирке на Цветном бульваре! Зал буквально визжал, столько смеха было!» — делился Куклачёв в одном из интервью.

На пути к успеху


Юрий Куклачёв (Фото: скриншот репортажа РТР Молдова)

После того как молодой человек одержал победу в конкурсе, его заметили и пригласили на обучение в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Юрий Куклачёв оказался очень усердным учеником, целыми днями осваивал эквилибр и акробатику, а также жонглирование. Не обходились опасные трюки и без травм. В ходе одного из занятий Юрий Куклачёв получил серьёзное повреждение, в результате которого был задет нерв на ноге. Восстановление было долгим и очень болезненным.

Во время одной из встреч с трудными подростками артист рассказал, что после той травмы едва не стал наркоманом. Для снятия боли врачи прописали Куклачеву морфий. Препарат вызывает привыкание буквально после третьего укола, и артист начал привыкать, ждал, когда снова вколют очередную дозу.

«Помню, как было хорошо, как изо дня в день я улетал, как ждал этого укола, как зависел от него. Когда мама узнала, что мне колют, сказала: «Ты хотел быть артистом? Ты им никогда не станешь!» Я ради нее решил: «Умру, но не буду наркоманом. Я должен стать артистом. Другого пути нет», — цитирует Юрия Куклачёва издание 66.ru.

С тех пор, по признанию народного артиста, он даже не выпивает.

В 1971 году Куклачёв завершил обучение в цирковом училище по направлению «клоун-пародист-акробат» и начал свою карьеру в «Союзгосцирке», где проработал до 1990 года. Однако Юрий Дмитриевич не остановился на достигнутом и поступил в ГИТИС, где получил диплом по специальности «театральный критик».

Личная жизнь


Со своей единственной женой Еленой Гуриной артист познакомился в 1970 году. Елена стала верной спутницей артиста на всю жизнь. У пары в браке родилось трое детей — два сына и дочка. Также в семье Куклачёвых уже пятеро внуков.

«Лена танцевала в ансамбле Моисеева, но после свадьбы мы с ней начали работать как клоуны. И поехали в цирковом конвейере вместе — из цирка в цирк. Я тогда часто повторял: «Нам надо стать ни на кого не похожими». И однажды мы встретили кошечку на улице, начали с ней работать. Сначала у нас был Кутька, но он убежал. Потом появилась Стрелка», — цитирует слова артиста portal-kultura.ru.

Кошки, изменившие жизнь артиста


Юрий Куклачёв (Фото: скриншот репортажа РТР Молдова)

Всем известно, что кошки не поддаются дрессировке, но Юрий Куклачёв смог с этим поспорить. Стрелка, которая постоянно пряталась в кастрюле, вдохновила Куклачёва на создание номера «Повар и кот». Номер имел ошеломительный успех. Позже артистами стали и другие кошки. Артист выступил в Московском цирке, и его выступление пришлось по душе Леониду Ильичу Брежневу.

Иностранные организаторы цирковых представлений тоже обратили внимание на клоуна и его необычных питомцев. Вскоре после этого начались первые зарубежные гастроли, которые прошли в Канаде. После были и другие страны.

«На нас, может быть, многие советские клоуны обиделись — они стали меньше ездить на гастроли. А мы ездили по всему миру — в Америку, Францию, Бельгию, Японию, Аргентину, Венесуэлу», — вспоминал Куклачёв.

В 1990 году дрессировщик был уволен из цирка и организовал свой собственный театр кошек.

Едва не умер на сцене: почему Юрию Куклачеву было «весело умирать» и как он живет после перенесенного инфаркта
Едва не умер на сцене: почему Юрию Куклачеву было «весело умирать» и как он живет после перенесенного инфаркта

Куклачёв живодёр


Юрий Куклачёв (Фото: скриншот репортажа РТР Молдова)

В середине 2000-х в блогах и на форумах активно обсуждали новость о том, что Куклачёва обвинили в жестоком обращении с животными. Якобы создатель Театра кошек применяет электрошокер в процессе обучения своих пушистых артистов и нередко использует физическую силу в работе с ними. Информация в сети распространялась из-за борьбы за здание театра.

«В 2003 или 2005 году, не помню уже, решили моё помещение забрать под банк. У банкиров есть юристы, и они что делают — дискредитируют мастера. И в один день в интернете появилась информация, что он издевается над кошками. Я не обращал внимания, но дети мои говорят: «Так нельзя, там ужас пишут, даже придумать такое сложно». Ну тогда я подал в суд на них. Всё сразу сняли. Очень просто, не надо ругаться, кричать — в суд подать», — цитирует слова Куклачёва «Новый очаг».

К слову, суд дрессировщик выиграл. Журналист, портивший репутацию Куклачеву, заплатил 40 тыс. рублей и удалил все публикации.

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