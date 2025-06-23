«Я сдался»: пропавшего Сафонова нашли в Израиле с бокалом в руке

23 июня 2025, 22:56

Пропавший Кирилл Сафонов вышел на связь

Кирилл Сафонов (Фото: Instagram* @kirill_safonov)

Пропавший без вести российский актёр театра и кино вышел на связь после нескольких дней молчания. Беспокойство за артиста было вызвано тем, что Сафонов проживает в израильском городе, который подвергся обстрелам. Артист рассказал о своих делах в личном блоге.





Актёр, изрядно напугав поклонников своим резким исчезновением, нашелся и похвалился тем, как хорошо проводит время. На следующий день после своего 52-летия, Сафонов предстал в блаженной обстановке у бассейна с бокалом в руке, а не в бомбоубежище, как считали многие. Артист написал обращение и приложил соответствующее фото.

«Я сдался и решил просто с любовью и благодарностью написать сразу всем — спасибо! Ценю каждое слово и каждый смайлик и искренне благодарю!» — написал Кирилл, отвечая на поздравления.