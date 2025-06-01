Американского рэпера Tyga пытались ограбить на концерте в Москве — видео
31 мая в Москве на ЦСКА-Арене выступил один наиболее популярных американских рэперов — Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон).
В Сети появились кадры, на которых один из фанатов попытался стянуть с рэпера дорогое кольцо, сообщил ROCKET MAG. Поклонник схватил артиста за руку и начал тянуть за украшение. Американский музыкант сопротивлялся и в итоге смог забрать руку.
По данным Mash, одна из посетительниц мероприятия стянула с рэпера кольцо, потом украшение упало на пол. Потом девушка все же вернула собственность артиста.
Еще до концерта Tyga сказал журналистам Mash, что у него не осталось сил давать интервью. По словам источников, после ужина в роскошном отеле Radisson он поехал в московские стрип-клубы, в том числе в Secret Room на Рочдельской улице. К слову, другим посетителям заведений запретили снимать певца на видео.
На концерте американского артиста российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) подрался с фанатом. Инцидент произошел на улице, когда музыкант конфликтовал с неизвестными лицами.
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