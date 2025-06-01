Американского рэпера Tyga пытались ограбить на концерте в Москве — видео

01 июня 2025, 12:42

Tyga/ Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон (Фото: Инстаграм* @tyga)

31 мая в Москве на ЦСКА-Арене выступил один наиболее популярных американских рэперов — Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон).