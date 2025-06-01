На актера Всеволода Волнова завели уголовное дело за уклонение от службы в армии
Против российского актера Всеволода Волнова возбудили уголовное дело, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Отмечалось, что в апреле текущего года Всеволод должен был прийти в пункт сбора для отбытия на военную службу, но не сделал этого.
«В отношении Всеволода Волнова возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)», — уточнил информатор.
Всеволод Волнов появился на свет 1 мая 1998 года в Москве. В 2020 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина (2020 год), а в 2021-м стал выпускником Школы озвучивания и дубляжа. В настоящее время артист сотрудничает с некоторыми столичными театрами, среди которых «КукLab», «Империя», «Модернъ» и «Parabasis». Он известен по ролям в сериалах «Плевако» и «Пальцы», а еще в картине «Бабочка».
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