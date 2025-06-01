На актера Всеволода Волнова завели уголовное дело за уклонение от службы в армии

01 июня 2025, 13:00

Всеволод Волнов (Фото: Инстаграм* @volnovvsevolod)

Против российского актера Всеволода Волнова возбудили уголовное дело, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.





Отмечалось, что в апреле текущего года Всеволод должен был прийти в пункт сбора для отбытия на военную службу, но не сделал этого.





«В отношении Всеволода Волнова возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)», — уточнил информатор.