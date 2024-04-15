Звёздный хирург Хайдаров: Моя клиника функционирует

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Звёздный хирург Тимур Хайдаров опроверг сообщения о приостановке работы его клиники.
«Съездите в клинику, посмотрите, клиника функционирует. Клиника работает, никаких официальных постановлений о приостановлении не было», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Хайдаров.
Ранее звёздный хирург Тимур Хайдаров не раз оказывался в центре скандала. В некачественно оказанных услугах его прежде обвиняли певицы Слава и Любовь Успенская. Кроме того, сотрудники Росздравнадзора провели проверки в клиниках, связанных с хирургом, и выявили ряд нарушений, об этом прежде сообщал телеграм-канал «Осторожно, Москва». По информации портала, врачу может грозить штраф и приостановка деятельности.
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