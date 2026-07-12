«Не райский сон»: Любовь Толкалина подтвердила роман с Борисом Гребенщиковым*

12 июля 2026, 18:35

Актриса Любовь Толкалина сообщила о длительном романе с Борисом Гребенщиковым*

Любовь Толкалина (Фото: кадр из сериала «Отдай свою жизнь»)

Актриса Любовь Толкалина в интервью Лауре Джугелии подтвердила, что продолжает романтические отношения с основателем группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым*.





Артистка впервые заговорила об этом романе летом 2025 года. Она не захотела скрывать связь, даже несмотря на отъезд музыканта из России и его статус иноагента.

«Жизнь моя не стала похожей на райский сон и на счастье в обычном понимании этого слова. Как говорят: «Мы все желаем вам женского счастья?» Кто знает, что это такое? Но, действительно, в моей жизни есть человек, и я действительно считаю его самым главным мужчиной в своей жизни, несмотря на то, что у нас нет детей и у нас очень сложные отношения», — призналась Любовь Николаевна.