Борис Гребенщиков* переписал квартиру в Петербурге на сына
Музыкант Борис Гребенщиков* переписал квартиру в Санкт-Петербурге на сына Глеба, уехавшего из страны. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Речь идет о трехкомнатных апартаментах на Гончарной площадью 127 квадратных метров. Основатель группы «Аквариум» купил их в 2018 году. Имущество находится на пятом этаже доходного дома, построенного в 1875 году. Сейчас ее оценивают в 36 млн рублей.
Гребенщиков* уехал из России в феврале 2022 года, сразу после начала СВО. Примерно через год его включили в реестр иноагентов за сбор средств на помощь Украине. По информации SHOT, после этого музыкант переоформил квартиру на сына. В 2023 году он закрыл ИП и прекратил бизнес в России.
Сын музыканта Глеб уехал из России в 2022 году и поселился в Аргентине. Он называет себя растаманом, поддерживает общение с отцом и ездит с ним по концертам. В начале 2000-х мужчину задерживали по делу о хранении наркотиков. Ему вменяли часть 1 статьи 228, но он получил штраф. Сам Борис Гребенщиков* живет в Лондоне. В марте 2026 года он получил британское гражданство.
