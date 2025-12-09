«Он помог мне найти моё звучание»: Ариана Гранде вспомнила покойного Мака Миллера
Ариана Гранде спустя 7 лет поблагодарила умершего от передозировки Мака Миллера
Ариана Гранде выразила благодарность своему бывшему возлюбленному Маку Миллеру, который скончался семь лет назад от передозировки.
Поп-звезда подчеркнула, что именно благодаря ему она смогла определить своё музыкальное направление, пишет The Hollywood Reporter.
Гранде отметила, что ценит совет Миллера «совершить смелый поступок» и попробовать себя в поп-музыке в стиле R&B. В знак признательности певица записала с ним совместный трек 2013 года The Way.
«Не только потому, что он идеально подходил для этой песни, но и потому, что я чувствовала, что должна поблагодарить его за то, что он помог найти моё звучание», — рассказала Гранде.В 2016 году они снова сотрудничали: записали хит Миллера My Favorite Part и ремикс на её композицию Into You. Пара встречалась почти два года, прежде чем объявила о расставании в мае 2018 года.