«Он помог мне найти моё звучание»: Ариана Гранде вспомнила покойного Мака Миллера

09 декабря 2025, 22:11

Ариана Гранде спустя 7 лет поблагодарила умершего от передозировки Мака Миллера

Ариана Гранде (Фото: Instagram* / @arianagrande)

Ариана Гранде выразила благодарность своему бывшему возлюбленному Маку Миллеру, который скончался семь лет назад от передозировки.





Поп-звезда подчеркнула, что именно благодаря ему она смогла определить своё музыкальное направление, пишет The Hollywood Reporter.



Гранде отметила, что ценит совет Миллера «совершить смелый поступок» и попробовать себя в поп-музыке в стиле R&B. В знак признательности певица записала с ним совместный трек 2013 года The Way.





«Не только потому, что он идеально подходил для этой песни, но и потому, что я чувствовала, что должна поблагодарить его за то, что он помог найти моё звучание», — рассказала Гранде.