Достижения.рф

«В клуб с девчонками — ни в коем случае»: Дава рассказал подробности о своём браке

Дава рассказал о семейной реальности и прошедшей холостяцкой жизни
Мари Краймбрери и Дава (Фото: Instagram* / @dava_m)

Дава поделился изменениями в своей жизни после женитьбы.



В шоу «1+1» артист признался, что прежняя холостяцкая жизнь осталась позади.

«Если говорить серьезно, то поменялось всё! В клуб с девочками — ни в коем случае!» — подчеркнул он.
Напомним, что Дава и Мари Краймбрери долго скрывали свои отношения. Пара встречалась примерно с мая 2022 года, а в декабре прошлого года они рассекретили беременность певицы и намекнули на помолвку. В мае 2025 года у них родился ребёнок.

Артист также отмечал, что появление малыша изменило его приоритеты: он стал более внимательно следить за балансом между личной жизнью и карьерой.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0