«В клуб с девчонками — ни в коем случае»: Дава рассказал подробности о своём браке
Дава рассказал о семейной реальности и прошедшей холостяцкой жизни
Дава поделился изменениями в своей жизни после женитьбы.
В шоу «1+1» артист признался, что прежняя холостяцкая жизнь осталась позади.
«Если говорить серьезно, то поменялось всё! В клуб с девочками — ни в коем случае!» — подчеркнул он.Напомним, что Дава и Мари Краймбрери долго скрывали свои отношения. Пара встречалась примерно с мая 2022 года, а в декабре прошлого года они рассекретили беременность певицы и намекнули на помолвку. В мае 2025 года у них родился ребёнок.
Артист также отмечал, что появление малыша изменило его приоритеты: он стал более внимательно следить за балансом между личной жизнью и карьерой.