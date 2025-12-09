«Мне приятно»: Марина Кравец высказалась о песне Инстасамки «За деньги — да»
Марина Кравец отреагировала на копирование её образа Инстасамкой
Марина Кравец рассказала о своём отношении к Инстасамке (настоящее имя — Дарья Зотеева), которая заимствовала сценический образ комикессы для своего творчества.
В интервью Алеко Надиряну артистка пояснила, что никаких претензий к Дарье у неё нет.
«Когда мы в первый раз услышали трек "За деньги — да" в исполнении Инстасамки, я сестре мужа Алине говорю: "Слушай, это так похоже на то, что мы делали". Она говорит: "Ну, вряд ли она слушала твои треки, чтобы создать свой"», — вспомнила Кравец.Юмористка отметила, что изначально сама заметила сходство песен Инстасамки со своими шуточными треками. Однако когда Зотеева подтвердила источник вдохновения в интервью, Кравец восприняла это положительно.
«Это не единственный образ, который я делаю на сцене, и если он вдохновил кого-то ещё на что-то классное, а я считаю, что "За деньги — да" очень интересный трек с определённой глубиной, <…> то мне приятно, что какие-то наши номера, которые мы делали с ребятами из Comedy, стали предтечей к этому», — поделилась она.