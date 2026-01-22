«Я одиночка»: рэпер Серёга раскрыл секреты выживания в дикой природе

22 января 2026, 22:27

Рэпер Серёга признался, что предпочитает походы в горы в одиночестве

Серёга (Фото: Instagram* / @seryogamusic)

Серега дал эксклюзивное интервью «Звездачу» на съемках шоу «Выжить в Стамбуле», рассказав о своей любви к походам и навыках выживания в диких условиях.





По словам музыканта, настоящий мужчина должен уметь справляться с непредсказуемыми ситуациями, поэтому он часто отправляется в горы один, где может полностью сосредоточиться на себе и испытать свои силы.





«Часто сам хожу в поход в лес, разжигаю костёр там, знаю, как элементарно оборудовать жилище, холодильник сделать в земле. Мне кажется, мужчина должен знать некоторые вещи. Я одиночка. Я в горы хожу только один, это и успокаивает и мотивирует, это своего рода даже медитация», — пояснил Серёга.