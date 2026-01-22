«Сюрприз всей жизни»: Люся Чеботина рассказала о знакомстве с голливудской звездой
Люся Чеботина поделилась впечатлениями от встречи с Анджелиной Джоли
Певица Люся Чеботина, известная по хиту «Солнце Монако», рассказала о встрече с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.
В личном Telegram-канале артистка отметила, что смогла пообщаться с легендарной звездой, и похоже, что встреча стала для неё неожиданной и приятной.
Ранее Чеботина откровенно рассказывала о своём возлюбленном, имя и лицо которого она пока предпочитает держать в секрете. По её словам, это человек, которому она полностью доверяет.
«Мой избранник самый заботливый, самый внимательный и самый лучший», — призналась певица, подчеркнув, что сознательно избегает публичности в отношениях.Артистка объяснила, что хочет защитить любимого от лишнего внимания и давления со стороны общественности, сохраняя личную жизнь приватной.