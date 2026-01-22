Достижения.рф

«Сюрприз всей жизни»: Люся Чеботина рассказала о знакомстве с голливудской звездой

Люся Чеботина поделилась впечатлениями от встречи с Анджелиной Джоли
Люся Чеботина (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина, известная по хиту «Солнце Монако», рассказала о встрече с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.



В личном Telegram-канале артистка отметила, что смогла пообщаться с легендарной звездой, и похоже, что встреча стала для неё неожиданной и приятной.

Ранее Чеботина откровенно рассказывала о своём возлюбленном, имя и лицо которого она пока предпочитает держать в секрете. По её словам, это человек, которому она полностью доверяет.

«Мой избранник самый заботливый, самый внимательный и самый лучший», — призналась певица, подчеркнув, что сознательно избегает публичности в отношениях.
Артистка объяснила, что хочет защитить любимого от лишнего внимания и давления со стороны общественности, сохраняя личную жизнь приватной.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0