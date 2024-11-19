Григорий Лепс начал концерт в Казани, не дожидаясь зрителей

Григорий Лепс (фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)
Певец Григорий Лепс начал концерт в Казани ровно в указанные 19:00, не дожидаясь зрителей, которых задержали в очереди на досмотр. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Мероприятие было организовано в спортивно-концертном комплексе «Татнефть Арена».
По информации издания, часть слушателей попали внутрь, когда концерт уже начался, так как их задержали для досмотра на входе. Некоторые зрители возмутились этому факту, так как такая пунктуальность, — большая редкость для исполнителей.
Однако были и те, кто посчитал, что опоздавшие виноваты сами.
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Однако были и те, кто посчитал, что опоздавшие виноваты сами.
«Нужно было раньше приезжать, пунктуальным должен быть не только артист, но и зритель», — приводят в издании слова одной из поклонниц.Читайте также:
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Данил Пономарев