Григорий Лепс начал концерт в Казани, не дожидаясь зрителей

Певец Григорий Лепс начал концерт в Казани ровно в указанные 19:00, не дожидаясь зрителей, которых задержали в очереди на досмотр. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Мероприятие было организовано в спортивно-концертном комплексе «Татнефть Арена».