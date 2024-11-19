Лепс начал гастролировать с врачом после жалоб из-за молодой невесты

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Григорий Лепс, заявивший, что учёба его 18-летней невесты в Лондоне «ударяет по кошельку», поднял стоимость на свои выступления. 62-летний исполнитель теперь гастролирует вместе с врачом-фониатром и просит подготовить ему аптечку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, с 2023 года цена на выступления знаменитого певца подорожала на три миллиона рублей. Теперь за час выступления Лепс берёт 11 млн рублей. В исключительных случаях может попросить привезти его на частном самолете, а в гримерке оборудовать место для врача-фониатра.
Помимо вина, виски и трех пепельниц в райдер исполнителя также входит баночка меда и аптечка: спрей для носа, ампулы с лекарством от аллергии, которые, по данным SHOT, отпускаются только по рецепту, экстракт алоэ и персиковое масло.
Накануне Лепс заявил, что летом 2025 года он надеется жениться на своей 18-летней возлюбленной Авроре Кибе.
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Помимо вина, виски и трех пепельниц в райдер исполнителя также входит баночка меда и аптечка: спрей для носа, ампулы с лекарством от аллергии, которые, по данным SHOT, отпускаются только по рецепту, экстракт алоэ и персиковое масло.
Накануне Лепс заявил, что летом 2025 года он надеется жениться на своей 18-летней возлюбленной Авроре Кибе.
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Екатерина Коршунова