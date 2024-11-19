Лепс начал гастролировать с врачом после жалоб из-за молодой невесты

Звезда фильма «Мэри Поппинс» Наталья «Мэри Поппинс» в 1986 году вышла замуж за австрийского актера Максимилиана Шелла. Обладатель премии «Оскар» щедро одарил советскую актрису всем своим состоянием. Совместную жизнь супруги начали в США, где у них родилась дочь Настасья. Однако семейное счастье было омрачено болезнью девочки. У девочки возникли психические проблемы, которые привели к тому, что ее пришлось отправить на лечение в психиатрическую больницу. Подробности – в материале «Радио 1».