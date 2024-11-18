«Ты всех изнасиловала»: за что на самом деле звезда «Мэри Поппинс» Андрейченко сдала дочь в психбольницу

Наталья Андрейченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Психические проблемы дочери Андрейченко
По словам артистки, первые признаки болезни у Настасьи проявились еще в школьные годы. Девочке казалось, что она совершила убийство ножом. Однажды она разбудила родителей среди ночи, шокировав их своим неожиданным признанием.
«Она говорит: „Пожалуйста, не ходите на второй этаж, потому что там два трупа: Михаил и Илея. Я их зарезала ножом“», — рассказала Андрейченко телеведущему Дмитрию Борисову в программе «Эксклюзив» на Первом канале.
Тогда Наталья вызвала медиков и согласилась поместить дочь в психиатрическую лечебницу.
«Не было у меня другого выхода. Ее забрали надолго. Конечно, она мне этого не простила», — вспоминала Андрейченко.Актриса также выразила уверенность, что болезнь маленькая Настасья могла унаследовать от отца.
Стояла над матерью с ножом
С каждым годом состояние дочери усугублялось. По словам Андрейченко, она не раз просыпалась и видела Настасью, склонившуюся над ней с ножом.
«Я кричала: „Ты всех изнасиловала, ты всех достала. Ты хотя бы понимаешь, что я не сплю месяц и десять дней. Я сумасшедшая стала, потому что, как я глаза не открою, ты стоишь с ножом надо мной. Ты вообще понимаешь, что ты вне себя?», — рассказала актриса.
Как сейчас живет психбольная дочь Андрейченко
Наталья Андрейченко рассказала, что ее дочь Настасья до сих пор не справилась с болезнью, но состояние можно контролировать с помощью специальных препаратов. Однако это негативно сказывается на здоровье, так как лекарства имеют серьезные побочные эффекты.
«У Насти очень серьезная ситуация из-за таблеток, которые управляют ею. Невозможно ничего изменить, потому что печень страдает — она не выдерживает, и приходится давать дополнительные препараты, чтобы справиться с последствиями», — объяснила артистка.
После развода родителей в 2005 году Настасья осталась жить в США. Внешне она больше походила на своего отца Максимилиана Шелла, чем на мать. Тем не менее, у Настасьи была мечта стать актрисой, и она даже успела сняться в нескольких эпизодических ролях. Однако ее карьера была прервана: в 16 лет она забеременела и родила дочь Лео-Магдалину. С отцом ребенка Настасья рассталась, а после родов она значительно набрала вес, что сделало невозможным возвращение к съемкам в кино. Позже Настасья перебралась в Австрию, где отец подарил ей дом. Сейчас дочь Андрейченко живет тихой и размеренной жизнью. По слухам, она вышла замуж за австрийца.
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