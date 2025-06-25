«И как-то пошло, пошло поехало»: Нагиев раскрыл подробности романа с Гузеевой
Дмитрий Нагиев впервые рассказал о романе с Ларисой Гузеевой
Дмитрий Нагиев откровенно рассказал о своих отношениях с Ларисой Гузеевой, признавшись, что их роман был ярким, но кратковременным «всплеском». В интервью «Noomba» актер поделился забавной историей знакомства, которое произошло в Санкт-Петербурге.
«Вдруг загудел институт, Гузеева, Гузеева… Какой-то небесный совершенно красоты», — вспоминает Нагиев о первой встрече.Нагиев рассказал, что знакомство с Гузеевой продолжилось на Невском, вызвав ревность у ее спутника. Вечер в Доме журналистов закончился выдворением Нагиева после инцидента с колготками.
«И как-то пошло, пошло поехало», — вспоминает актер о своих быстро закончившихся отношениях.*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).