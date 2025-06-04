Появились первые фото с тайной свадьбы Бородиной и Сердюкова

04 июня 2025, 12:36

Ксения Бородина опубликовала первые фото с тайной свадьбы с Сердюковым

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram/@borodylia0803)

Первые фото с тайной свадьбы опубликовала в своем Telegram-канале телеведущая Ксения Бородина. Поклонники уже бурно отреагировали на публикацию, под которой более двух тысяч комментариев.





Обозреватели окрестили молодоженов нежной невестой и брутальным женихом. На Ксении стильный белый наряд, а Николай выбрал для торжества классический темный костюм. Супругам желают гармонии, любви и счастья. <span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>









«Ого! Какие новости! Я в шоке!», «Ксения, будьте счастливы, вы этого заслужили!», «Невеста просто необыкновенная!» — написали юзеры.