Появились первые фото с тайной свадьбы Бородиной и Сердюкова

Ксения Бородина опубликовала первые фото с тайной свадьбы с Сердюковым
Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram/@borodylia0803)

Первые фото с тайной свадьбы опубликовала в своем Telegram-канале телеведущая Ксения Бородина. Поклонники уже бурно отреагировали на публикацию, под которой более двух тысяч комментариев.



Обозреватели окрестили молодоженов нежной невестой и брутальным женихом. На Ксении стильный белый наряд, а Николай выбрал для торжества классический темный костюм. Супругам желают гармонии, любви и счастья.



«Ого! Какие новости! Я в шоке!», «Ксения, будьте счастливы, вы этого заслужили!», «Невеста просто необыкновенная!» — написали юзеры.

Один из них отметил, что Бородина и Сердюков ему нравятся, несмотря на все слухи о них. Для теледивы это третий брак, а для Николая — второй. Коллеги Бородиной неоднозначно отнеслись к ее выбору. В сети избранника знаменитости называли альфонсом.


Никита Кротов

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