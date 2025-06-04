Появились первые фото с тайной свадьбы Бородиной и Сердюкова
Ксения Бородина опубликовала первые фото с тайной свадьбы с Сердюковым
Первые фото с тайной свадьбы опубликовала в своем Telegram-канале телеведущая Ксения Бородина. Поклонники уже бурно отреагировали на публикацию, под которой более двух тысяч комментариев.
Обозреватели окрестили молодоженов нежной невестой и брутальным женихом. На Ксении стильный белый наряд, а Николай выбрал для торжества классический темный костюм. Супругам желают гармонии, любви и счастья.
«Ого! Какие новости! Я в шоке!», «Ксения, будьте счастливы, вы этого заслужили!», «Невеста просто необыкновенная!» — написали юзеры.
Один из них отметил, что Бородина и Сердюков ему нравятся, несмотря на все слухи о них. Для теледивы это третий брак, а для Николая — второй. Коллеги Бородиной неоднозначно отнеслись к ее выбору. В сети избранника знаменитости называли альфонсом.