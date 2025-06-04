«Пусть дают денег, сколько хотят»: экс-солистка «Демо» Саша Зверева об алиментах
Экс-солистка «Демо» Саша Зверева рассказала об алиментах
Экс-солистка «Демо» Саша Зверева рассказала Леди Mail, что она не сразу смогла наладить отношения с одним из отцов ее детей после разрыва. По ее словам, мужчина не хотел платить алименты, поэтому перестал общаться с детьми.
«После этого я решила: пусть папы детей дают на них столько денег, сколько хотят, главное - не прекращают общаться с ними», — прокомментировала певица.Она добавила, что содержание дочки и двух сыновей обходится ежемесячно в практически 2.5 миллиона рублей. В сумму входит образование, медицина, питание и аренда жилья. Вместе с тем исполнительница говорит, что не любит экономить, но умеет планировать расходы.
«Я плохо сплю, если у меня не закрыты кредиты», — признается Зверева.Она отмечает, что в США кредиты — явление нормальное, но подчеркивает, что у ее мужа Дэна более стабильная профессия, нежели у нее. Мужчина юрист.
«Поэтому всячески поддерживаю его, внушаю веру в его карьерный рост», — заключила собеседница.*Запрещен в РФ