«Пусть дают денег, сколько хотят»: экс-солистка «Демо» Саша Зверева об алиментах

04 июня 2025, 13:19

Экс-солистка «Демо» Саша Зверева рассказала об алиментах

Саша Зверева (Фото: Instagram*/sashazvereva)

Экс-солистка «Демо» Саша Зверева рассказала Леди Mail, что она не сразу смогла наладить отношения с одним из отцов ее детей после разрыва. По ее словам, мужчина не хотел платить алименты, поэтому перестал общаться с детьми.







«После этого я решила: пусть папы детей дают на них столько денег, сколько хотят, главное - не прекращают общаться с ними», — прокомментировала певица.

«Я плохо сплю, если у меня не закрыты кредиты», — признается Зверева.

«Поэтому всячески поддерживаю его, внушаю веру в его карьерный рост», — заключила собеседница.