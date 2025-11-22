Григорий Лепс подарил дом бывшей жене спустя годы после развода
Перед концертом SHAMAN «30 лет на сцене» Григорий Лепс неожиданно поделился личной информацией. Об этом сообщает Super.
Несмотря на то что его нынешняя невеста Аврора Киба мечтает о пышной свадьбе, артист исполнил обещание, данное бывшей жене Анне Шаплыковой.
Пара прожила вместе 20 лет, но официально развелась в 2021 году. Лепс рассказал, что дом, обещанный Анне, был передан ей уже давно и что он, как настоящий мужчина, решил сдержать слово даже после расставания. По словам артиста, жильё скромное — около 500 квадратных метров.
Сам Лепс пошутил, что по своему «кодексу чести» через пару лет сможет оплатить свадебное торжество Авроре — но, возможно, уже с кем-то другим.
