Григорий Лепс подарил дом бывшей жене спустя годы после развода

Григорий Лепс сдержал данное экс-жене Анне Шаплыковой обещание и подарил ей дом
Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Перед концертом SHAMAN «30 лет на сцене» Григорий Лепс неожиданно поделился личной информацией. Об этом сообщает Super.



Несмотря на то что его нынешняя невеста Аврора Киба мечтает о пышной свадьбе, артист исполнил обещание, данное бывшей жене Анне Шаплыковой.

Пара прожила вместе 20 лет, но официально развелась в 2021 году. Лепс рассказал, что дом, обещанный Анне, был передан ей уже давно и что он, как настоящий мужчина, решил сдержать слово даже после расставания. По словам артиста, жильё скромное — около 500 квадратных метров.

Сам Лепс пошутил, что по своему «кодексу чести» через пару лет сможет оплатить свадебное торжество Авроре — но, возможно, уже с кем-то другим.

Софья Метелева

