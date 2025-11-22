«Она не игрушка»: Плющенко подарит телефон 14-летней ученице, чтобы сохранить связь

22 ноября 2025, 19:49

Тренер Евгений Плющенко защитил права своей фигуристки Елены Костылевой

Евгений Плющенко (Фото: Instagram* / @plushenkoofficial)

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил в Instagram*, что подарит телефон своей 14-летней ученице Елене Костылевой.





Он считает, что таким бразом спортсменка сможет иметь личное средство связи, которое не будет забирала её мать.



Плющенко подчеркнул, что телефон станет личной собственностью Елены, чтобы сохранить доверительные отношения с тренерским штабом и защитить права молодой спортсменки.





«Ей 14 лет — она не игрушка и не робот», — отметил тренер.