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Григорий Лепс появился на публике с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* / avrorakiba)

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* / avrorakiba)

Недавно в Москве прошла восьмая церемония вручения премии «Жара Music Awards — 2025». Местом встречи звёзд шоу-бизнеса стал концертный зал «Live Арена». Одним из самых обсуждаемых моментов вечера стало появление Григория Лепса с его 19-летней возлюбленной. ​Пара вышла в свет впервые зв долгое время.
Певец и его невеста Аврора Киба с удовольствием позировали на ковровой дорожке. Девушка держала Лепса под руку, а сам артист выглядел довольным и не скрывал улыбки. Пара не стала общаться с прессой и направилась сразу в зал.

Аврора в настоящее время обучается в Лондоне, но старается как можно чаще бывать в Москве. Отношения пары, по словам близких, развиваются стремительно — влюблённые уже строят серьёзные планы на будущее. Лепс недавно преподнёс избраннице дорогое кольцо с бриллиантами, стоимость которого оценивается примерно в 30 миллионов рублей.

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#певец
#концерт
#отношения
#артист
#любовь
Психолог Герман: Михаил Ефремов может страдать от ПТСР после выхода по УДО
13 апреля 2025, 10:14

Михаил Ефремов (фото: Instagram* / efremovefremov)

Психолог Светлана Герман считает, что после условно-досрочного освобождения актёр Михаил Ефремов может столкнуться с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Такое мнение она высказала после его выхода на свободу.
По словам специалиста, после пяти лет в заключении у Ефремова, вероятно, присутствуют тревожность, страх и ощущение растерянности. Также возможны панические атаки — результат длительного пребывания в условиях постоянной угрозы.

«Даже несколько месяцев в заключении могут повлиять на человека, а пять лет — это срок, способный изменить личность глубоко и зачастую необратимо», — сказала психолог.

Герман пояснила, что резкий переход от жёсткого режима тюремной жизни к свободе может вызывать внутренний хаос. Освободившиеся часто воспринимают окружающий мир как чрезмерно шумный, стремительный и сбивающий с толку — привычные ориентиры исчезают, и приходится самостоятельно принимать решения, к чему многие не готовы сразу.

Напомним, 9 апреля Михаил Ефремов покинул колонию в Белгородской области, выйдя на свободу по УДО.

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#психолог
#страх
#актёр
#артист
#психология
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Неповторимая красота, отсутствие счастья после шести браков и смерть в одиночестве: нелегкая женская доля Натальи Кустинской
13 апреля 2025, 09:15

Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)

Наталья Кустинская — известная советская актриса, прославившаяся благодаря ролям в многочисленных фильмах. Талант и харизма сделали её одной из самых ярких звёзд советского кино.
Артистку называли «советской Брижит Бардо», секс-символом эпохи, а в 1960-х французский журнал Candide включил её в топ-10 красивейших актрис мира. Никто не мог предположить, что жизнь блистательной актрисы закончится весьма печально. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)

Наталья Николаевна Кустинская родилась весной 1938 года в Москве. Отец девочки, Николай Андреевич Кустинский, был известным куплетистом и танцором чечётки. Позже он стал директором киностудии «Мосфильм». Мать девочки, Марина Сергеевна Вдовенко, была популярной эстрадной певицей. Родительский дом всегда был полон гостей, среди которых были всеми известные Лидия Русланова, Клавдия Шульженко и Изабелла Юрьева.

Наталия унаследовала от родителей красоту, музыкальный слух, голос, артистизм и жизнерадостность. Она получила музыкальное образование в школе при училище имени Гнесиных и успешно прошла конкурсный отбор в театральные вузы: Щукинское училище и ВГИК, остановившись на последнем.

В 1959 году, будучи студенткой, дебютировала в кино в фильме «Хождение по мукам. Хмурое утро». За время учёбы снялась в нескольких фильмах. В 1961 году окончила ВГИК и начала успешную карьеру. После выхода на экраны фильма «Три плюс два» об актрисе заговорила вся страна. Творческий путь Натальи Кустинской в киноиндустрии длился три десятилетия, но за это время она успела воплотить на экране лишь 22 персонажа.

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6 бараков и одиночество на закате жизни


Режиссер Чулюкин


Наталья Кустинская и Юрий Чулюкин (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)

Личная жизнь актрисы была такой же яркой, как и ее внешность. В 19 лет Наталья Николаевна связала себя узами брака с режиссёром Юрием Чулюкиным, который был старше её на девять лет. Окружающие были убеждены, что супруг-режиссёр будет снимать жену в своих фильмах. Но Юрий Степанович не только не спешил снимать Кустинскую в своих проектах, но и начал отговаривать от съемок у других режиссеров.

Чулюкин жутко ревновал Наталью Николаевну и никогда не радовался ее актерским успехам. Однако муж не мог контролировать каждый шаг Натальи Кустинской. Когда она согласилась сняться в комедии «Три плюс два» в бикини, он был недоволен. Во время съемок за ней ухаживали коллеги — Андрей Миронов и Евгений Жариков. Миронов получил отказ, так как Наталья относилась к нему как к другу. Жариков, женатый на Валентине Зотовой, вел себя как холостяк и пытался привлечь внимание Натальи, но тоже получил отказ.

В середине 1960-х годов режиссёр Владимир Чулюкин пригласил свою супругу Наталью Кустинскую на главную роль в фильме «Королевская регата». Это была их первая и последняя совместная работа. Во время работы над фильмом актриса узнала об измене мужа и подала на развод.

Олег Волков


Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)

Вторым мужем актрисы стал переводчик в посольстве СССР в Индии, а затем сотрудник Министерства внешней торговли СССР Олег Волков. Их союз длился всего два года и завершился после появления на свет сына Дмитрия. Так случилось, что муж коллеги по фильму «Три плюс два» Натальей Фатеевой страстно влюбился в Наталью Николаевну. Герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Егоров буквально брал штурмом квартиру Волкова и актрисы.

«Он поселился у нас на лестнице. Несколько дней сидел на площадке и каждые пятнадцать минут звонил в дверь. Олег выходил, пытался уговорить его: «Борис, я пока еще хозяин этой квартиры и прошу тебя — уйди. Не надо здесь сидеть». Егоров не реагировал», — вспоминала Кустинская в одном из интервью.
Когда Олег Волков узнал о неверности своей жены, он решил свести счёты с жизнью. Развод стал тяжёлым испытанием для обоих супругов, ведь у них был маленький сын.

Космонавт Егоров


Наталья Кустинская и Борис Егоров (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)

В 1970-м Наталья Кустинская вышла замуж за полковника Бориса Егорова. Борис стал прекрасным отчимом для маленького Мити. Он возил его на картинговые гонки, обучал полётам на дельтаплане, и все выходные они были неразлучны. Наталья была верной спутницей своего супруга. Она сопровождала его в деловых поездках и командировках.

«Я любила Бориса и ради него готова была трудиться целыми днями, как Золушка. Егорову нравилось, что я занимаюсь хозяйством. Но носить халат, фартук, тапки он запрещал. Я и дома должна была ходить в шикарных туалетах и туфлях на шпильках», — признавалась актриса.

Их роман подошёл к концу неожиданно, спустя почти два десятка лет. Она оказалась в больнице с серьёзным повреждением позвоночника после того, как упала, гуляя с собакой. В медицинском учреждении Борис посещал её нечасто, никогда не проводил там ночь, хотя такая возможность была, и она начала подозревать, что у Бориса появилась другая.

Как оказалось, она была права. Ей сообщили, что у её супруга роман с его коллегой, и они живут вместе на даче. Она не смогла смириться с этим и в порыве эмоций подала на развод.

Новые отношения Бориса быстро закончились, и он пытался вымолить у Кустинской прощение, но она уже нашла утешение в объятиях профессора Геннадия Хромушина. Когда Борис понял, что ничего не вернуть, то потребовал раздела недвижимости, и актриса была вынуждена переехать в более скромную квартиру.


Профессор Хромушин



Наталья Кустинская и Геннадий Хромушин (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)

Геннадий был замечательным человеком и очень любил актрису. Это был счастливый брак длиной в 12 лет. В 2002 году Хромушина не стало. Артистка была глубоко потрясена этой потерей, но это было лишь началом череды трагических событий.

В том же году умер семимесячный внук Натальи Николаевны, а за ним из-за сердечной недостаточности скончался сын. Кустинская погрузилась в сильнейшую депрессию, выйти из которой ей помогла новая любовь.

Владимир Масленников


Наталья Кустинская с сыном Дмитрием (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)


В 2004 году она в пятый раз связала себя узами брака с Владимиром Масленниковым. К сожалению, этот союз оказался недолгим: через пять лет супруг ушёл из жизни из-за онкологического заболевания.

«Потеряв сына, оставшись совсем одна, я стала серьезно болеть. Отказали ноги, появились проблемы с позвоночником. И судьба вроде бы сжалилась надо мной, послала утешение — Володю, моего супруга. Но потом отняла, как и всех других», — вспоминала актриса.

Аферист Ванин


Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)

Шестой раз она вышла замуж за человека, который был намного моложе её. Он обещал ей помощь и поддержку, а взамен попросил прописать его в своей квартире. Но вскоре выяснилось, что он был мошенником и хотел получить её жилплощадь. После этого он исчез из её жизни. Актриса обратилась в полицию и потом добилась с ним развода через суд.

Последние годы жизни


Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)

В 2010 году актриса получила травму позвоночника, упав в ванной комнате. Это привело к тому, что она оказалась прикована к постели. Последние годы звезда провела в полном одиночестве и забвении. За ней приходили ухаживать волонтеры, и только изредка навещали близкие друзья. Через два года у неё началось воспаление лёгких, и актриса впала в кому. В возрасте 74 лет Наталья Николаевна ушла из жизни, так и не придя в сознание.

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«Люблю работать руками»: Певец SHAMAN рассказал о завтраках и домашней жизни с Екатериной Мизулиной
SHAMAN дал интервью об отношениях с Мизулиной после премии «Шансон года — 2025»
13 апреля 2025, 07:29

Ярослав Дронов (Фото: кадр видео Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN откровенно рассказал, как проводит время с Екатериной Мизулиной, начиная день с кофе и завтраков. Его слова прозвучали после триумфа на премии «Шансон года — 2025» в Москве. О деталях личной жизни певец рассказал «Комсомольской Правде».
На сцене Live Арены 12 апреля Ярослав, известный как SHAMAN, получил награду за песню «Душа нараспашку». После выступления он вышел к журналистам и неожиданно заговорил о личном — романтических отношениях с Екатериной Мизулиной.

Ярослав Дронов с наградой (Фото: кадр видео Telegram @shaman_channel)

«Ну мы обычно начинаем свой день традиционно с кофе. Уже часа через полтора завтрак. Курочка, овощной салатик», — перечислил он.
Но больше всего фанатов может удивить другая деталь — SHAMAN, оказывается, обожает мыть посуду вручную. Он объяснил, что это помогает ему переключиться от сцены и суеты. Работа руками очищает мысли, отвлекает от привычного «ритма» и поэтому заряжает энергией.

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

«Вообще я люблю работать руками по дому. Когда ты занимаешься сценой, выступаешь, это все меняет. Допустим, не знаю, поужинали, позавтракали с Катериной, остались тарелки. Можно, конечно, закинуть в посудомоечную машину, но когда ты это делаешь именно руками, ты как-то чувствуешь какую-то правильную энергию. Потому что... Ну, это такая вот смена вообще, смена всего. Это очищает мозг», — объяснил певец.
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Отношения пары стали известны еще несколько недель назад. 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.

Однако SHAMAN редко делится подробностями. А вот Мизулина уже призналась, как они впервые познакомились и начали общение — оказывается, благодаря стриму в Minecraft, который вела Екатерина.

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#кофе
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«Нож в грудь»: Актер «Цоя» и «Пророка» Илья Дель попал в реанимацию после кровавой ссоры с возлюбленной, подробности
Петербургский актер Илья Дель получил ножевое ранение от девушки в день премьеры
13 апреля 2025, 05:20

Илья Дель и Александра Дроздова (Фото: Instagram* @ilya.dell)

Актер питерского театра Ленсовета Илья Дель оказался в реанимации с ножевым ранением после ссоры с возлюбленной. Во время скандала девушка поступила радикально — чуть не убила артиста. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Карьера Деля впечатляет: он снимался в сериалах «Содержанки», «Фандорин. Азазель», «Цербер» и фильме Алексея Учителя «Цой». Начав с детских ролей в театре отца в Рязани, он покорил Петербург, став звездой сцены и экрана. Однако теперь его жизнь в опасности.

Илья Дель и Александра Дроздова (Фото: Instagram* @ilya.dell)

Что известно о ранении Ильи Деля?

Страшный инцидент произошел в квартире звезды в Петербурге. Ранним утром 12 апреля в доме на Казанской улице вспыхнул конфликт между 40-летним Ильей и 26-летней актрисой Александрой Дроздовой. В порыве гнева она схватила нож и ударила актера в грудь и руку, задев правое легкое.

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Дель сумел вызвать скорую, но рана оказалась опасной. Дроздова задержана и дает показания в полиции. Возможно, что столь серьезную травму Илье она нанесла ненамеренно.

Ранение не позволило Илье Делю сыграть роль писателя Сергея Максудова на премьере спектакля «Театральный роман» по Булгакову, которая была запланирована на 12 апреля.

Илья Дель и Александра Дроздова (Фото: Instagram* @alexandra.drozdova.a)

Текущее состояние Деля и комментарий от Ленсовета

Около 8 вечера в день атаки Telegram-канал SHOT публиковал кадры того, как пострадавший Илья сам садился в машину скорой помощи. Сейчас врачи борются за его жизнь в шоковой реанимации, не давая прогнозов.



Театр Ленсовета подтвердил случившееся в официальном сообщении.

Илья Дель (Фото: Instagram* @ilya.dell)

«Дорогие друзья, как многие из вас уже знают, наш актер Илья Дель попал в больницу. Прежде всего: сейчас врачи оценивают состояние Ильи как удовлетворительное. Обстоятельства случившегося в данный момент выясняются. Мы приняли решение не отменять премьеру «Театрального романа», которая запланирована на сегодня. Спектакль состоится, роль Сергея Максудова исполнит Илья Колецкий», — написали в Telegram-канале театра.
Позже сообщалось, что выступление успешно состоялось, хотя оно было омрачено крайне негативным событием. В пресс-службе Ленсовета Делю пожелали скорейшего выздоровления.

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#карьера
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«Идеальный выходной»: Любовь Успенская призналась, что любит ходить в лес и орать изо всех сил
Любовь Успенская поделилась, что прогулки по лесу с пением и криком ее расслабляют
13 апреля 2025, 04:05

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская поделилась, что ее идеальный выходной включает прогулки в лесу, где она громко кричит и поет. Такой необычный способ помогает ей освободиться от накопившихся эмоций, рассказала звезда журналистам «Комсомольской Правды» на премии «Шансон года — 2025» в Москве.
На сцене Live Арены Успенская блистала как лауреат, но в беседе с прессой она была откровенна и проста. По ее словам лес — это место, где можно выпустить все, что сидит внутри, не боясь чужих ушей. Она даже призналась, что запланировала такую «вылазку» на ближайшее время.

«Я бы взяла пару уроков на шесте»: Любовь Успенская высказалась об увлечениях дочери
«Я бы взяла пару уроков на шесте»: Любовь Успенская высказалась об увлечениях дочери
«Мой идеальный выходной? Я люблю в лес ходить, петь громко, там меня никто не слышит. Прямо орать. И, в общем, испускать из себя все то, что во мне засело глубоко, и мне нужно это выдать. Вот я выхожу в лес, кричу, ору. Вот я завтра собираюсь это сделать», — поделилась певица.
Любовь Успенская с дочкой Татьяной (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Не обошлось и без разговоров о дочери Татьяне. Любовь с гордостью отметила, что девушка увлечена танцами и добивается успехов.

«Вы знаете, она такая способная, куда ни станет, у нее все получается. Я думаю, что она скоро споет, будет петь. И одновременно будет танцевать на шесте», — тепло отметила она.
Дочка Успенской Татьяна занимается (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Также выяснилось, что Татьяна зовет маму присоединиться к ее тренировкам, но Успенская пока не готова. Она с улыбкой назвала себя «не такой сумасшедшей», чтобы осваивать танцы. Любовь ценит энергию дочери, но отдает предпочтение иным вещам.

«Никогда не перестаю восхищаться человеческими возможностями. (...) Я пережила большое горе, но и большие радости, потому что она (Татьяна) настолько трудолюбива и умеет посвящать свое время хорошим делам», — писала ранее в блоге Успенская, благодаря дочку за ее стремления и то, что она является поводом для гордости своей мамы.
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#лес
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#любовь
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