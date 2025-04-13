Григорий Лепс появился на публике с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой

Наталья Кустинская — известная советская актриса, прославившаяся благодаря ролям в многочисленных фильмах. Талант и харизма сделали её одной из самых ярких звёзд советского кино.

Ранние годы

Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)

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Режиссер Чулюкин

Наталья Кустинская и Юрий Чулюкин (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)

Олег Волков

Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)

«Он поселился у нас на лестнице. Несколько дней сидел на площадке и каждые пятнадцать минут звонил в дверь. Олег выходил, пытался уговорить его: «Борис, я пока еще хозяин этой квартиры и прошу тебя — уйди. Не надо здесь сидеть». Егоров не реагировал», — вспоминала Кустинская в одном из интервью.

Космонавт Егоров

Наталья Кустинская и Борис Егоров (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)

«Я любила Бориса и ради него готова была трудиться целыми днями, как Золушка. Егорову нравилось, что я занимаюсь хозяйством. Но носить халат, фартук, тапки он запрещал. Я и дома должна была ходить в шикарных туалетах и туфлях на шпильках», — признавалась актриса.

Профессор Хромушин

Наталья Кустинская и Геннадий Хромушин (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)

Владимир Масленников

Наталья Кустинская с сыном Дмитрием (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)

«Потеряв сына, оставшись совсем одна, я стала серьезно болеть. Отказали ноги, появились проблемы с позвоночником. И судьба вроде бы сжалилась надо мной, послала утешение — Володю, моего супруга. Но потом отняла, как и всех других», — вспоминала актриса.

Аферист Ванин

Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)

Последние годы жизни

Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)