Григорий Лепс появился на публике с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* / avrorakiba)
Недавно в Москве прошла восьмая церемония вручения премии «Жара Music Awards — 2025». Местом встречи звёзд шоу-бизнеса стал концертный зал «Live Арена». Одним из самых обсуждаемых моментов вечера стало появление Григория Лепса с его 19-летней возлюбленной. Пара вышла в свет впервые зв долгое время.
Певец и его невеста Аврора Киба с удовольствием позировали на ковровой дорожке. Девушка держала Лепса под руку, а сам артист выглядел довольным и не скрывал улыбки. Пара не стала общаться с прессой и направилась сразу в зал.
Аврора в настоящее время обучается в Лондоне, но старается как можно чаще бывать в Москве. Отношения пары, по словам близких, развиваются стремительно — влюблённые уже строят серьёзные планы на будущее. Лепс недавно преподнёс избраннице дорогое кольцо с бриллиантами, стоимость которого оценивается примерно в 30 миллионов рублей.
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Аврора в настоящее время обучается в Лондоне, но старается как можно чаще бывать в Москве. Отношения пары, по словам близких, развиваются стремительно — влюблённые уже строят серьёзные планы на будущее. Лепс недавно преподнёс избраннице дорогое кольцо с бриллиантами, стоимость которого оценивается примерно в 30 миллионов рублей.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова