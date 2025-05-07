Телеведущая Лера Кудрявцева вынуждена экономить из-за ремонта в загородном доме

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram-канал @lerakudryavtseva)
Лера Кудрявцева вынуждена на всем экономить из-за ремонта в загородном доме. Об этом сообщает «7Дней.ru».
Уточняется, что ведущая тратит на ремонт загородного дома все свои заработанные деньги. По этой причине Кудрявцевой приходится экономить на дорогих нарядах и походах к косметологу.
В 2023 году в московской квартире знаменитости произошел потоп. Только недавно артистка закончила приводить в порядок свое жилье.
Ранее стало известно, что актриса Мария Порошина никак не может обустроить загородный дом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В 2023 году в московской квартире знаменитости произошел потоп. Только недавно артистка закончила приводить в порядок свое жилье.
Ранее стало известно, что актриса Мария Порошина никак не может обустроить загородный дом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова