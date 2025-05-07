Ирина Аллегрова высказалась о возрастных проблемах

Ирина Аллегрова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Ирина Аллегрова призналась, что с возрастом ей все тяжелее давать концерты. В 73 года певица уже выбирает, на каком мероприятии ей нужно выступить, а какое можно пропустить, передает mk.ru.
Перед Днем Победы артистка вышла на сцену в Кремле. Звезда подчеркнула, что плохо себя чувствовала во время сборов перед концертом.
По словам Аллегровой, по большим сольным концертам она скучает, однако осознает, что не сможет их отработать так, как ей хотелось бы.
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«Огромные залы у меня были в 2020 году. Знаю, что я и сегодня соберу. Но это не значит, что отработаю. Я не умею работать вполноги. Вы не хотите признать, сколько мне лет», — поделилась Ирина.
По словам Аллегровой, по большим сольным концертам она скучает, однако осознает, что не сможет их отработать так, как ей хотелось бы.
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