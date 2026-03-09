Матвиенко может переименовать группу «Иванушки International»

09 марта 2026, 22:17

Группу «Иванушки International» могут переименовать из-за борьбы с англицизмами

Андрей Григорьев-Аполлонов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Народный артист России и композитор Игорь Матвиенко 9 марта не исключил, что название группы «Иванушки International» может измениться на фоне общественных обсуждений о сокращении употребления иностранных слов.





Также он выступил с инициативой ввести дополнительный налог за использование англицизмов. Ректор Института русского языка им. Пушкина Никита Гусев 31 декабря 2025 года говорил о снижении популярности англицизмов в речи россиян, отметив тенденцию к более осознанному и ответственному выбору слов.





«Вот так будут теперь называться и писаться: группа «Иванушки», а слово International — зачеркнуто. Официально прошу не называть меня «продюсер» — я теперь художественный руководитель», — цитирует Матвиенко ТАСС.