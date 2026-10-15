Григорий Лепс рассказал, как поменялась его жизнь после отказа от алкоголя

15 октября 2026, 05:44

Певец Григорий Лепс променял спиртное на домашние киносеансы

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

На гала‑ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория» народный артист Григорий Лепс поделился, как проводит время после напряжённых концертов и публичных мероприятий. Его слова цитирует NEWS.ru.





По словам певца, его способ расслабиться — спокойно посидеть и посмотреть кино. С присущей ему иронией артист заметил, что нередко чувствует усталость и даже выглядит утомлённым.



«Сижу себе, помалкиваю. Киношки всякие смотрю. "Есть ли жизнь на Марсе?". Нету», — с улыбкой добавил Лепс.