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Григорий Лепс рассказал, как поменялась его жизнь после отказа от алкоголя

Певец Григорий Лепс променял спиртное на домашние киносеансы
Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

На гала‑ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория» народный артист Григорий Лепс поделился, как проводит время после напряжённых концертов и публичных мероприятий. Его слова цитирует NEWS.ru.



По словам певца, его способ расслабиться — спокойно посидеть и посмотреть кино. С присущей ему иронией артист заметил, что нередко чувствует усталость и даже выглядит утомлённым.

«Сижу себе, помалкиваю. Киношки всякие смотрю. "Есть ли жизнь на Марсе?". Нету», — с улыбкой добавил Лепс.
Ещё в апреле этого года исполнитель рассказал о серьёзных переменах в своих привычках после отказа от алкоголя. Как пояснил сам артист, такое решение было продиктовано стремлением беречь здоровье. Лепс отметил, что благодаря новому образу жизни ему удаётся лучше фокусироваться на творчестве и внимательнее относиться к своему физическому состоянию.
Александр Огарёв

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