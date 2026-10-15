Григорий Лепс рассказал, как поменялась его жизнь после отказа от алкоголя
Певец Григорий Лепс променял спиртное на домашние киносеансы
На гала‑ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория» народный артист Григорий Лепс поделился, как проводит время после напряжённых концертов и публичных мероприятий. Его слова цитирует NEWS.ru.
По словам певца, его способ расслабиться — спокойно посидеть и посмотреть кино. С присущей ему иронией артист заметил, что нередко чувствует усталость и даже выглядит утомлённым.
«Сижу себе, помалкиваю. Киношки всякие смотрю. "Есть ли жизнь на Марсе?". Нету», — с улыбкой добавил Лепс.Ещё в апреле этого года исполнитель рассказал о серьёзных переменах в своих привычках после отказа от алкоголя. Как пояснил сам артист, такое решение было продиктовано стремлением беречь здоровье. Лепс отметил, что благодаря новому образу жизни ему удаётся лучше фокусироваться на творчестве и внимательнее относиться к своему физическому состоянию.