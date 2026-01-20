Григорий Лепс столкнулся с финансовыми проблемами
Григорий Лепс столкнулся с резким падением спроса на свои выступления. В феврале гонорар артиста снизился с 15 до 10 миллионов рублей за час. На частные мероприятия музыкант смог забронировать лишь две даты в месяце. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Еще в октябре Лепс запрашивал 14-15 миллионов за корпоративы. После Нового года интерес к его творчеству заметно упал. В феврале у него остались свободными 22 даты, несмотря на скидку в 5 миллионов, предложенную менеджментом для привлечения клиентов.
Ситуация с турами также вызывает беспокойство. В Воронеже половина зала из 3000 мест остается незанятой. В Ессентуках продали лишь 774 билета из 1500, а в Ставрополе заполнены только два из восьми секторов. Артисту срочно нужно искать новые способы вернуть интерес публики.
