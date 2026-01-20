Григорий Лепс столкнулся с финансовыми проблемами

20 января 2026, 10:53

Григорий Лепс оказался одним из самых невостребованных артистов в феврале

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Григорий Лепс столкнулся с резким падением спроса на свои выступления. В феврале гонорар артиста снизился с 15 до 10 миллионов рублей за час. На частные мероприятия музыкант смог забронировать лишь две даты в месяце. Об этом пишет Telegram-канал Mash.