«Лошадь, кобыла, я не твой муж»: Лепс набросился на журналистку из-за одного вопроса

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)
Григорий Лепс набросился с оскорблениями на журналистку после вопроса о личной жизни. Видео инцидента с певцом опубликовал в своём Telegram-канале глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
Артист нередко появляется на светских мероприятиях, где общается с представителями прессы. Недавно одна из журналисток задела Лепса, задав вопрос, касающийся личной жизни. Он грубо высказался в её адрес.
Причём, спустя буквально минуту певец начал отвечать на вопросы о семье и детях. Он отметил, что любит баловать наследников подарками и цветами. Также добавил, что не любит готовить, поскольку для этого есть домработницы.
Напомним, что это не первый случай проявления агрессии со стороны Лепса. В прошлом году он выбил из рук зрительницы телефон в ходе своего концерта. Сначала певец сделал ей несколько замечаний за слишком близкую съёмку, однако она не убирала смартфон. Тогда артист перешёл к более жёстким действиям.
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«Аккуратно. Я же не твой муж, не твой друг. Не трогай», – обратился Лепс к девушке.После этого он обозвал корреспондента «лошадью» и «кобылой», добавив к речи матерные выражения. Затем Лепс продолжил общение с другими журналистами, но уже вдали от своей обидчицы.
Причём, спустя буквально минуту певец начал отвечать на вопросы о семье и детях. Он отметил, что любит баловать наследников подарками и цветами. Также добавил, что не любит готовить, поскольку для этого есть домработницы.
Напомним, что это не первый случай проявления агрессии со стороны Лепса. В прошлом году он выбил из рук зрительницы телефон в ходе своего концерта. Сначала певец сделал ей несколько замечаний за слишком близкую съёмку, однако она не убирала смартфон. Тогда артист перешёл к более жёстким действиям.
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Анастасия Чинкова