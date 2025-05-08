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«Лошадь, кобыла, я не твой муж»: Лепс набросился на журналистку из-за одного вопроса

Григорий Лепс накинулся с оскорблениями на журналистку за вопрос о личной жизни
Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс набросился с оскорблениями на журналистку после вопроса о личной жизни. Видео инцидента с певцом опубликовал в своём Telegram-канале глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
Артист нередко появляется на светских мероприятиях, где общается с представителями прессы. Недавно одна из журналисток задела Лепса, задав вопрос, касающийся личной жизни. Он грубо высказался в её адрес.

«Аккуратно. Я же не твой муж, не твой друг. Не трогай», – обратился Лепс к девушке.
После этого он обозвал корреспондента «лошадью» и «кобылой», добавив к речи матерные выражения. Затем Лепс продолжил общение с другими журналистами, но уже вдали от своей обидчицы.

Причём, спустя буквально минуту певец начал отвечать на вопросы о семье и детях. Он отметил, что любит баловать наследников подарками и цветами. Также добавил, что не любит готовить, поскольку для этого есть домработницы.

Напомним, что это не первый случай проявления агрессии со стороны Лепса. В прошлом году он выбил из рук зрительницы телефон в ходе своего концерта. Сначала певец сделал ей несколько замечаний за слишком близкую съёмку, однако она не убирала смартфон. Тогда артист перешёл к более жёстким действиям.

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#певец
#артист
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#журналисты
#концерт
Бывшая жена Михаила Галустяна впервые прокомментировала развод с ним
08 мая 2025, 09:26

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Instagram* @victoriagalustyan)

Бывшая жена Михаила Галустяна впервые прокомментировала развод с комиком. Виктория Штефанец поблагодарила подписчиков за «добрую и деликатную» поддержку.
В личном блоге женщина отметила, что сейчас для неё самое ценное – это время, проведённое с детьми и близкими.

Напомним, что в конце апреля Галустян неожиданно объявил о разводе с супругой, с которой состоял в браке 18 лет. Артист отметил, что это произошло ещё в прошлом году. После этого в Сети пошли слухи о том, что совсем скоро комик представит новую возлюбленную, ради чего и раскрыл свой статус.

Спустя непродолжительное время поклонники артиста заметили, что его визажистка Милена беременна, хотя девушка не замужем. Юморист нередко появляется в её блоге, поэтому многие пришли к выводу, что она ждёт ребёнка именно от Галустяна. Вскоре потенциальная возлюбленная комика прокомментировала распространившиеся слухи.

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Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака

*запрещён в РФ
#женщина
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#артист
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#развод
#беременность
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«Она нас оставила и уехала в Америку»: Кристина Орбакайте разорвала связи с командой, с которой работала в России
Кристина Орбакайте разорвала связи с командой, с которой работала в России
08 мая 2025, 08:43

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте оборвала все связи с командой, с которой работала в России. Об этом сообщил её теперь уже бывший директор Александр Качан в беседе с «Абзацем».
В сентябре прошлого года дочь Аллы Пугачёвой заявила, что выступит в России «когда-нибудь в лучшей жизни». Решение о прекращении концертной деятельности на родине артистка приняла после того, как её выступления начали массово отменяться из-за жалоб общественников. Однако на фоне недавнего запрета на въезд Орбакайте в Латвию в Сети заговорили о возможном возвращении певицы в РФ.

Но Качан поспешил опровергнуть эти домыслы. По его словам, после отъезда артистки из России год назад, они перестали общаться и сотрудничать.

«Я про Кристину ничего не знаю, она не общается с командой. Обо всем узнаю, как говорят, из газет. Она нас оставила и уехала в Америку», – подчеркнул экс-директор Орбакайте.
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*запрещён в РФ
#недвижимость
#депутат
#россия
#сша
#команда
#певица
#шоу-бизнес
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Похоже на провокацию: Лариса Гузеева рассказала, где отметит 9 мая
Лариса Гузеева отметит 9 мая в Германии
08 мая 2025, 08:41

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева отправилась в путешествие на майские праздники. Телезвезда рассказала, что сейчас находится в Германии.
Ведущая шоу «Давай поженимся!» показала уникальный ресторан в Берлине, где ей удалось побывать. Заведение работает в старинном здании 17 века. Это место очень поразило Гузееву.

А вот подписчики удивлены, что звезда решила провести выходные именно в Германии. Вероятнее всего, там же она останется и 9 мая. Многие посчитали, что Гузеевой не следовало афишировать этот факт, поскольку в современных реалиях это можно считать за провокацию.

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*запрещён в РФ
#выходные
#9 мая
#ресторан
#германия
#россия
#майские праздники
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«Сам себя загнал в кабалу»: продюсер Бардаш рассказал о музыкальном рабстве автора хита про бобра
Продюсер Бардаш: автор хита «Бобр» Скрипка ограничен из-за контракта
08 мая 2025, 08:20

Слава Скрипка (фото: ВКонтакте @skripka_slava)

Автор популярного в соцсетях хита про бобра Слава Скрипка сильно ограничен из-за контракта. Об этом рассказал продюсер Юрий Бардаш.
Он отметил, что в числе первых ознакомился с песней «Бобр» и сразу же предсказал ей большой успех.

«Я ему сказал: „Слава, это огромный хит, он повсюду попадёт, просто порвёт пространство“. Я всячески подбодрил Славу, вдохновлял. В массы я её первым запустил», – отметил Бардаш в беседе с KP.ru.
Однако позже Скрипка подписал некий договор с компанией, из-за которого теперь не может появляться в СМИ и давать какие-либо комментарии.

«Я его звал на Первый канал на передачу. Он не может прийти – не то чтобы с этой песней, он вообще никуда не может прийти. Я бы сказал, что он сам себя в эту кабалу загнал. Я не считаю, что продюсеры в этой стране – какие-то плохие. Нет. Иногда люди делают ошибки из незнания, страхов и всего такого», – объяснил продюсер.
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Чеботина откровенно высказалась об отношениях с Киркоровым: «Не собираемся заводить с ним ребёнка»

Агата Муцениеце призналась в алкоголизме: «Не понимаю женщин, которые два бокала за мяском и всё»
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#певец
#шоу-бизнес
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Чеботина откровенно высказалась об отношениях с Киркоровым: «Не собираемся заводить с ним ребёнка»
Люся Чеботина откровенно высказалась об отношениях с Филиппом Киркоровым
08 мая 2025, 07:53

Люся Чеботина (фото: Telegram @lusia_first_lady)

Люся Чеботина рассказала, что на самом деле связывает её с Филиппом Киркоровым. Певица опровергла слухи о том, что артист продюсирует её.
«Филипп – мой друг, с которым я имею честь общаться, вдохновляться им, черпать у него знания и опыт, но он не является моим продюсером. И мы не собираемся заводить с ним ребёнка, как об этом говорят», – высказалась Чеботина в личном блоге.
Люся также отметила, что, если ей выпадет шанс представить Россию на международном песенном конкурсе, то Филипп станет первым, к кому она обратится за советом, поскольку у него большой опыт в данном вопросе.

Кроме того, исполнительница трека «Солнца Монако» прокомментировала сплетни о богатом любовнике-покровителе.

«Я не встречаюсь ни с каким женатым дедушкой, и у меня нет продюсера или спонсора», – заверила Чеботина.
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#шоу-бизнес
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